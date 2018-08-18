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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3231323232333234

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1299
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
47
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
273
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
90
Раціональне планування та метраж
15%
201
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
244
Якість будівництва
16%
203
Всього голосів : 1299
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 21:56

  X-Fresh написав:
  change_pm написав:
  X-Fresh написав:убирают раз в час.
ковры меняют раз в день


Это ЦП, я так понимаю. А что в других? Особенно, где не такая строгая УК. Например, дома от КГС, от Геоса.

где там модные МОПы у ксг?

На Лумумбы 11 и Лейпцигской должны уже быть.
airmax78
 
Повідомлень: 27410
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  #<1 ... 3231323232333234
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