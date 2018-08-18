|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 січ, 2019 21:56
X-Fresh написав: change_pm написав: X-Fresh написав:
убирают раз в час.
ковры меняют раз в день
Это ЦП, я так понимаю. А что в других? Особенно, где не такая строгая УК. Например, дома от КГС, от Геоса.
где там модные МОПы у ксг?
На Лумумбы 11 и Лейпцигской должны уже быть.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 27410
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 710 раз.
- Подякували: 3051 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|