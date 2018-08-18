Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 січ, 2019 21:56
X-Fresh написав: change_pm написав: X-Fresh написав:
убирают раз в час.
ковры меняют раз в день
Это ЦП, я так понимаю. А что в других? Особенно, где не такая строгая УК. Например, дома от КГС, от Геоса.
где там модные МОПы у ксг?
На Лумумбы 11 и Лейпцигской должны уже быть.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 23:21
Из этой статьи.
В восьми районах Одесской области и двух городах области за 2018 год не сдано ни одного квадратного метра нового жилья.
Однако. Не думал, что так всё запущено.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 23:25
На Воскресенке установили фонари на солнечных батареях
09.01.2019 В Днепровском районе столицы на Воскресенке установили фонари, которые освещают улицу благодаря солнечным батареям. Так, было установлено семь 11-метровых опор с автономными светильниками по адресам: ул. П. Запорожца (2 шт.), бул. Перова, 18А (2 шт.) и ул. Перова, 16-В (3 шт). Метод освещения не предусматривает подключения к электросетям и тарификацию за использование электроэнергии. https://stroyobzor.ua/news/na-voskresen ... reyah.html
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Сер 09 січ, 2019 23:54
zzzzzz написав:
На Воскресенке установили фонари на солнечных батареях
09.01.2019 В Днепровском районе столицы на Воскресенке установили фонари, которые освещают улицу благодаря солнечным батареям. Так, было установлено семь 11-метровых опор с автономными светильниками по адресам: ул. П. Запорожца (2 шт.), бул. Перова, 18А (2 шт.) и ул. Перова, 16-В (3 шт). Метод освещения не предусматривает подключения к электросетям и тарификацию за использование электроэнергии. https://stroyobzor.ua/news/na-voskresen ... reyah.html
Соларные автономные светильники в собственном саду - это приемлемо. И то больше как элемент декора. Но большие фонари в общественном месте на улицах? При отсутствии прямого солнечного света в полгода длиной, на сколько будет хватать их зарядки. Какое-то баловство.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 00:05
Раз отговорили от Навигатора, что скажете по Баггоутовскому ЖК ? Молодой застройщик,но строят уверенно ))
https://bagovutivska.com.ua/
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Додано: Чет 10 січ, 2019 00:30
Кстати боксер Петр, о котором тут столько копий было сломано, поехал домой, под залог.
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