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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3231323232333234

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1299
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
47
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
273
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
90
Раціональне планування та метраж
15%
201
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
244
Якість будівництва
16%
203
Всього голосів : 1299
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 21:56

  X-Fresh написав:
  change_pm написав:
  X-Fresh написав:убирают раз в час.
ковры меняют раз в день


Это ЦП, я так понимаю. А что в других? Особенно, где не такая строгая УК. Например, дома от КГС, от Геоса.

где там модные МОПы у ксг?

На Лумумбы 11 и Лейпцигской должны уже быть.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 23:21

  change_pm написав:Вот нашел инфу по Одессе о кризисе новостроек. Кто может подтвердить?
https://uc.od.ua/news/urbanism/1209438


Из этой статьи.
В восьми районах Одесской области и двух городах области за 2018 год не сдано ни одного квадратного метра нового жилья.

Однако. Не думал, что так всё запущено.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 23:25

На Воскресенке установили фонари на солнечных батареях
09.01.2019
В Днепровском районе столицы на Воскресенке установили фонари, которые освещают улицу благодаря солнечным батареям.

Так, было установлено семь 11-метровых опор с автономными светильниками по адресам: ул. П. Запорожца (2 шт.), бул. Перова, 18А (2 шт.) и ул. Перова, 16-В (3 шт).

Метод освещения не предусматривает подключения к электросетям и тарификацию за использование электроэнергии.

https://stroyobzor.ua/news/na-voskresen ... reyah.html
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 23:54

  zzzzzz написав:
На Воскресенке установили фонари на солнечных батареях
09.01.2019
В Днепровском районе столицы на Воскресенке установили фонари, которые освещают улицу благодаря солнечным батареям.

Так, было установлено семь 11-метровых опор с автономными светильниками по адресам: ул. П. Запорожца (2 шт.), бул. Перова, 18А (2 шт.) и ул. Перова, 16-В (3 шт).

Метод освещения не предусматривает подключения к электросетям и тарификацию за использование электроэнергии.

https://stroyobzor.ua/news/na-voskresen ... reyah.html


Соларные автономные светильники в собственном саду - это приемлемо. И то больше как элемент декора. Но большие фонари в общественном месте на улицах? При отсутствии прямого солнечного света в полгода длиной, на сколько будет хватать их зарядки. Какое-то баловство.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 00:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Раз отговорили от Навигатора, что скажете по Баггоутовскому ЖК ? Молодой застройщик,но строят уверенно )) https://bagovutivska.com.ua/
necovi4
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 00:30

Кстати боксер Петр, о котором тут столько копий было сломано, поехал домой, под залог.
freeze
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  #<1 ... 3231323232333234
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