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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3232323332343235

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1299
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
47
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
273
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
90
Раціональне планування та метраж
15%
201
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
244
Якість будівництва
16%
203
Всього голосів : 1299
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 07:11

  freeze написав:
  change_pm написав:Вот нашел инфу по Одессе о кризисе новостроек. Кто может подтвердить?
https://uc.od.ua/news/urbanism/1209438


Из этой статьи.
В восьми районах Одесской области и двух городах области за 2018 год не сдано ни одного квадратного метра нового жилья.

Однако. Не думал, что так всё запущено.

Гм.
Точка зору залежить від місця сидіння.

Я ж недарма намагаюсь нести світло істини в рожевоокулярну пітьму.

В провінції зовсім глухо з роботою і зарплатою.
Саме тому мільйони людей працюють у Польщі, Прибалтиці, Росії і т.п.

Тому що роботягам в укро-провінції світить ЗП 200-300 Дол міс, в Києві 300-400 Дол/міс.

Тому й ціни на вторинку біля метро такі смішні 28000-30000 Дол за квартиру.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 07:13

  change_pm написав:Вот нашел инфу по Одессе о кризисе новостроек. Кто может подтвердить?
https://uc.od.ua/news/urbanism/1209438

По Киеву, я пока вижу затягивание строек, но новые стройплощадки появляются, т.е. еще есть есть покупатели.

Так, з,являються нові зали ігрових автоматів і нові будмайданчики.
Фінал буде однаковим.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 07:16

  airmax78 написав:
  change_pm написав:Вот нашел инфу по Одессе о кризисе новостроек. Кто может подтвердить?
https://uc.od.ua/news/urbanism/1209438

По Киеву, я пока вижу затягивание строек, но новые стройплощадки появляются, т.е. еще есть есть покупатели.

В Одессе у местных девелоперов крышу снесло. Строить 24-этажные свечки на известняковых породах (кто был на экскурсии в катакомбах - знает какой это мягкий материал, когда он находится в толще - его легко выпиливали обычными пилами, голыми руками) и делать это с такой варварской плотностью. Должна быть очень грустная развязка у всего этого беспредела.


Все буде Ок.
Рожеві окуляри спадуть, і народ побачить реалії.
Звісно, за це він змушений буде заплатити, за прозріння
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 08:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:На Лумумбы 11 и Лейпцигской должны уже быть.

макс, это не смешно
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