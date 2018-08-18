Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
По Киеву, я пока вижу затягивание строек, но новые стройплощадки появляются, т.е. еще есть есть покупатели.
В Одессе у местных девелоперов крышу снесло. Строить 24-этажные свечки на известняковых породах (кто был на экскурсии в катакомбах - знает какой это мягкий материал, когда он находится в толще - его легко выпиливали обычными пилами, голыми руками) и делать это с такой варварской плотностью. Должна быть очень грустная развязка у всего этого беспредела.
Все буде Ок. Рожеві окуляри спадуть, і народ побачить реалії. Звісно, за це він змушений буде заплатити, за прозріння