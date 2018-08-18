Додано: Чет 10 січ, 2019 10:04

ладно - боксера уже обсудили и отпустили. Это хоть и офтопик, но уже что-то никто не против. А вот более профильную новость - про то, как государству выкатили счет за ограбление салона - что-то никому не интересно обсуждать. Убытки по курсу на 14 год, сейчас курс немножко другой... И обратный вопрос очень интенесен - вот убытки посчитали по курсу 40, а сейчас 28 - как государство себя бы повело?.И да - интересно этого фулконтактного товарища, к которому возраст пришел один, послушать было бы если бы это именно в его коммерческую недвижимость пришел бы этот цирк с медведями. Шутка. Совсем не интересно.Для тех кто не в курсе о чем речь -