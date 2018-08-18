макс, это не смешно
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 січ, 2019 08:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 10 січ, 2019 08:57
Додано: Чет 10 січ, 2019 09:02
Додано: Чет 10 січ, 2019 09:29
головний девіз "перемогофілів" - начніссібя
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 10 січ, 2019 09:29
"Синку, це фантастика".
В жодній обяві не має живого фото модного мопа. Хоча якщо він є, то всі намагаються його поставити ледь не першим.
І що за модний моп з консьержкою в "будці"?
У кгс є проблема - ук житлосервіс. Чистенько +-, проте убого. Порівняння з БФ чи ЦП не доречне.
І доречі, досить про житло для злодіїв і корупціонерів.
Давайте про житло яке вибирають програмісти і інші громадяни - напівпідвали і теплі уютні хрущики. Медитуємо:-) на двушечку в хрущику. Куди тому американському гомну з кухнею на вході.
Всім процвітання!
Додано: Чет 10 січ, 2019 09:41
Хм.
Треба своєчасно зняти рожеві окуляри - і все буде гуд!
І меньше слухати місцевих бородатих фейкерів, які вже 100 років не виїзжали далі великої кільцевої і бориспільського аєропорту.
Чекаємо в Києві квартири з євроремонтом за ціною євроремонта.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Чет 10 січ, 2019 09:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
кроме случая революционных перемен: если снять все рельсы Укрзализныци, которые проходят по всему Киеву и сделать зелёные мегабульвары с велосипедными дорожками (привет Кингу), на крайняк - с дорогой для общественных электробусов, то всё будет совсем по -другому ощущаться
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Чет 10 січ, 2019 10:03
супер покупка на грядущую пенсию: слух к старости падает, потому шум от моста не будет мешать, зато посиделки у окна -то , чем заняты пенсы полдня. Виды благоприятные. ЖК "Достойная старость"
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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