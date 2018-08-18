RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3232323332343235

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1299
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
47
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
273
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
90
Раціональне планування та метраж
15%
201
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
244
Якість будівництва
16%
203
Всього голосів : 1299
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 08:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:На Лумумбы 11 и Лейпцигской должны уже быть.

макс, это не смешно
X-Fresh
 
Повідомлень: 588
З нами з: 17.05.18
Подякував: 20 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 08:57

  X-Fresh написав:
  airmax78 написав:На Лумумбы 11 и Лейпцигской должны уже быть.

макс, это не смешно

Посмотри рендеры. Хотя, скорее всего, там уже все в реальности есть.
airmax78
 
Повідомлень: 27411
З нами з: 25.10.12
Подякував: 710 раз.
Подякували: 3051 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 09:02

  airmax78 написав:
  X-Fresh написав:
  airmax78 написав:На Лумумбы 11 и Лейпцигской должны уже быть.

макс, это не смешно

Посмотри рендеры. Хотя, скорее всего, там уже все в реальности есть.

и ты мог там жить в своей квартире
petrov
 
Повідомлень: 14
З нами з: 09.01.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 09:29

  ced написав:
  freeze написав:Кстати боксер Петр, о котором тут столько копий было сломано, поехал домой, под залог.

Насіров, Петр, далі що, Зайцеву із вибаченнями випустять?

головний девіз "перемогофілів" - начніссібя
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14894
З нами з: 09.03.14
Подякував: 890 раз.
Подякували: 852 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 09:29

  airmax78 написав:
  X-Fresh написав:
  airmax78 написав:На Лумумбы 11 и Лейпцигской должны уже быть.

макс, это не смешно

Посмотри рендеры. Хотя, скорее всего, там уже все в реальности есть.

"Синку, це фантастика".
В жодній обяві не має живого фото модного мопа. Хоча якщо він є, то всі намагаються його поставити ледь не першим.
І що за модний моп з консьержкою в "будці"?
У кгс є проблема - ук житлосервіс. Чистенько +-, проте убого. Порівняння з БФ чи ЦП не доречне.

І доречі, досить про житло для злодіїв і корупціонерів.
Давайте про житло яке вибирають програмісти і інші громадяни - напівпідвали і теплі уютні хрущики. Медитуємо:-) на двушечку в хрущику. Куди тому американському гомну з кухнею на вході.
Зображення
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 13728
З нами з: 27.10.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1804 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 09:41

  freeze написав:
  change_pm написав:Вот нашел инфу по Одессе о кризисе новостроек. Кто может подтвердить?
https://uc.od.ua/news/urbanism/1209438


Из этой статьи.
В восьми районах Одесской области и двух городах области за 2018 год не сдано ни одного квадратного метра нового жилья.

Однако. Не думал, что так всё запущено.

Хм.
Треба своєчасно зняти рожеві окуляри - і все буде гуд!
І меньше слухати місцевих бородатих фейкерів, які вже 100 років не виїзжали далі великої кільцевої і бориспільського аєропорту. :lol: :mrgreen:

Чекаємо в Києві квартири з євроремонтом за ціною євроремонта. :wink:
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18928
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1096 раз.
Подякували: 2017 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 09:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  remark написав:Не тратьте зря деньги на этот голимый комплекс, в нем только одно преимущество, это полуремонт от ДБК, остальное депресивный район, промзоны это навсегда.

кроме случая революционных перемен: если снять все рельсы Укрзализныци, которые проходят по всему Киеву и сделать зелёные мегабульвары с велосипедными дорожками (привет Кингу), на крайняк - с дорогой для общественных электробусов, то всё будет совсем по -другому ощущаться
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8641
З нами з: 10.06.11
Подякував: 159 раз.
Подякували: 716 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3232323332343235
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бывалый, Serg-ik і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1251, 1252, 1253
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12523 2184219
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 січ, 2019 21:04
rjkz
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 4833
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 3504
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (66315)
10.01.2019 10:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron