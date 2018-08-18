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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3234323532363237>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1299
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
47
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
273
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
90
Раціональне планування та метраж
15%
201
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
244
Якість будівництва
16%
203
Всього голосів : 1299
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 10:39

ЕБЛ

И о позитивном.
ЕБЛ, наконец-то домучил Берестейский и получил сертификат. Конечно, там еще работы много, чтоб до ума довести, но инвестора могут, видимо, прекратить пить валерьянку.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 10:48

Менеджер из команды Черновецкого в 4-х этажном доме по вул. Паньківській, 25 на 11 квартир решил еще 8 квартир надстроить вверху дома , даже удалось зарегистрировать в реестре 8 несуществующих квартир....


http://nashigroshi.org/2019/01/09/mened ... ogAXBBf00Y
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 10:48

  striped написав:Для тех кто не в курсе о чем речь - https://censor.net.ua/news/3105266/ogra ... osudarstva

Решение суда - хорошее. Все ок. Но судьба фигурантов дела со стороны суда и прокуратуры - это ПЦ.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 10 січ, 2019 10:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 10:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  change_pm написав:но инвестора могут, видимо, прекратить пить валерьянку.
Потому что за 10 лет ожидания умерли?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 10:51

  change_pm написав:До речі, вчора писав на Львівській гілці:

Без злорадства констатую, що 2 проекта - 5 Avenue та Дольче Віта заморожені, і на лун написано, що немає зв'язку з забудовником.
Так що здається, час лізти в котловани закінчився.

В Києві також думаю є кандидати.

Однозначно - так!
В Києві стоять примороженими або ледь "дихають" чимало новобудів.

2019 буде "цікавим" для новобудників. :mrgreen:
Тим більше, що ціни на "вторинку" - дешевше плінтуса.

Простіше за 30 000 - 50 0000 купити щось старе біля метро і відремонтувати його, ніж ризикувати грошима з неясним результатом.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 10 січ, 2019 10:53, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 10:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ИМХО, надо остановиться на минуту, подышать, подумать. Сломя голову в новые проекты лезть не стоит. Даже я вот со своим Рыбальским уже не знаю - а стоит ли?
Но, если есть что-то стоящее по хорошей цене - надо брать.
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 10:55

Щодо "підйому ікономіки":

"И точно такой же ловушкой для украинских политиков служит повестка «зубожiння». Потому что вся нынешняя шаткая украинская стабильность – это итог западной поддержки. Западных кредитов и траншей. До тех пор, пока Киев демонстрирует адекватность и вменяемость – западные костыли сохраняются. Как только украинские политики решат обмануть экономические законы – эти костыли заберут."

https://uainfo.org/blognews/1547107779- ... oynu-.html

Зараз вторинка біля метро не в центрі коштує 30 000 - 40 000 дол.
Наскільки вона може ще просісти -якщо ЄС та Америка перестануть позичати укро-битло-еліті? :oops:
Востаннє редагувалось Frant в Чет 10 січ, 2019 11:00, всього редагувалось 2 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 11:00

  petrov написав:
  airmax78 написав:
  airmax78 написав:На Лумумбы 11 и Лейпцигской должны уже быть.

Посмотри рендеры. Хотя, скорее всего, там уже все в реальности есть.

и ты мог там жить в своей квартире

Мог бы. Но тогда о чем бы я мечтал?
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 11:06

  airmax78 написав:ИМХО, надо остановиться на минуту, подышать, подумать. Сломя голову в новые проекты лезть не стоит. Даже я вот со своим Рыбальским уже не знаю - а стоит ли?
Но, если есть что-то стоящее по хорошей цене - надо брать.


Посмотрите готовность вот этого https://novostroyki.lun.ua/uk/жк-dolce-vita-львів

С чего ему вдруг было останавливаться? Один дом то можно было домучать?

Я буду наблюдать, просто надеюсь, что люди в "запой" на зиму ушли и весной все пойдет ОК.
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 11:14

  change_pm написав:
Посмотрите готовность вот этого https://novostroyki.lun.ua/uk/жк-dolce-vita-львів

С чего ему вдруг было останавливаться? Один дом то можно было домучать?

Я буду наблюдать, просто надеюсь, что люди в "запой" на зиму ушли и весной все пойдет ОК.


Там один застройщик и у Дольче Виты и у 5-Авеню , интересно сколько процентов квартир продано ?
Живите своим умом!
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