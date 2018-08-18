И о позитивном.
ЕБЛ, наконец-то домучил Берестейский и получил сертификат. Конечно, там еще работы много, чтоб до ума довести, но инвестора могут, видимо, прекратить пить валерьянку.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 10:39
ЕБЛ
И о позитивном.
ЕБЛ, наконец-то домучил Берестейский и получил сертификат. Конечно, там еще работы много, чтоб до ума довести, но инвестора могут, видимо, прекратить пить валерьянку.
Додано: Чет 10 січ, 2019 10:48
Менеджер из команды Черновецкого в 4-х этажном доме по вул. Паньківській, 25 на 11 квартир решил еще 8 квартир надстроить вверху дома , даже удалось зарегистрировать в реестре 8 несуществующих квартир....
Живите своим умом!
Додано: Чет 10 січ, 2019 10:48
Решение суда - хорошее. Все ок. Но судьба фигурантов дела со стороны суда и прокуратуры - это ПЦ.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 10 січ, 2019 10:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 10 січ, 2019 10:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Потому что за 10 лет ожидания умерли?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Чет 10 січ, 2019 10:51
Однозначно - так!
В Києві стоять примороженими або ледь "дихають" чимало новобудів.
2019 буде "цікавим" для новобудників.
Тим більше, що ціни на "вторинку" - дешевше плінтуса.
Простіше за 30 000 - 50 0000 купити щось старе біля метро і відремонтувати його, ніж ризикувати грошима з неясним результатом.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 10 січ, 2019 10:53, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Чет 10 січ, 2019 10:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ИМХО, надо остановиться на минуту, подышать, подумать. Сломя голову в новые проекты лезть не стоит. Даже я вот со своим Рыбальским уже не знаю - а стоит ли?
Но, если есть что-то стоящее по хорошей цене - надо брать.
Додано: Чет 10 січ, 2019 10:55
Щодо "підйому ікономіки":
"И точно такой же ловушкой для украинских политиков служит повестка «зубожiння». Потому что вся нынешняя шаткая украинская стабильность – это итог западной поддержки. Западных кредитов и траншей. До тех пор, пока Киев демонстрирует адекватность и вменяемость – западные костыли сохраняются. Как только украинские политики решат обмануть экономические законы – эти костыли заберут."
Зараз вторинка біля метро не в центрі коштує 30 000 - 40 000 дол.
Наскільки вона може ще просісти -якщо ЄС та Америка перестануть позичати укро-битло-еліті?
Востаннє редагувалось Frant в Чет 10 січ, 2019 11:00, всього редагувалось 2 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Чет 10 січ, 2019 11:00
Додано: Чет 10 січ, 2019 11:06
Посмотрите готовность вот этого
С чего ему вдруг было останавливаться? Один дом то можно было домучать?
Я буду наблюдать, просто надеюсь, что люди в "запой" на зиму ушли и весной все пойдет ОК.
Додано: Чет 10 січ, 2019 11:14
Там один застройщик и у Дольче Виты и у 5-Авеню , интересно сколько процентов квартир продано ?
Живите своим умом!
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