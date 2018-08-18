Додано: Чет 10 січ, 2019 12:34

Что скажете про Genesis от Укрбуда?

1к студию 33м2 на высоком этаже можно взять за 25куе, есть рассрочка.

Да, на берегу 6полосной трассы, да года 3 будут строить.

Но думаю на перспективу под аренду будет норм.

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