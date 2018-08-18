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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 січ, 2019 12:01
UA написав: airmax78 написав:
Но, если есть что-то стоящее по хорошей цене - надо брать.
Таких предложений на рынке нет.
Чому ж?
На "вторинці" періодично з,являються цікаві пропозиції, дешевші середньоринкової ціни.
Зазвичай вони розкупаються за два-чотири тижні експозиції.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Чет 10 січ, 2019 12:10
UA написав: airmax78 написав:
Но, если есть что-то стоящее по хорошей цене - надо брать.
Таких предложений на рынке нет.
Всегда что-то появляется. Денег на рынке, все-таки, пока еще сильно меньше чем объектов на продажу.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 12:34
Что скажете про Genesis от Укрбуда?
1к студию 33м2 на высоком этаже можно взять за 25куе, есть рассрочка.
Да, на берегу 6полосной трассы, да года 3 будут строить.
Но думаю на перспективу под аренду будет норм.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Додано: Чет 10 січ, 2019 13:06
Прохожий написав:
Что скажете про Genesis от Укрбуда?
1к студию 33м2 на высоком этаже можно взять за 25куе, есть рассрочка.
Да, на берегу 6полосной трассы, да года 3 будут строить.
Но думаю на перспективу под аренду будет норм.
Ну это точно в разы интереснее чем Навигатор.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 13:07
Бывалый написав:
Интересно, представить себя на месте застройщика. Зачем строить в городах с убывающим населением к примеру в Подольске(Котовске), Балте, Болграде.
Зачем далеко ходить в Киевской области: Фастов, Переяслов-Хмельницкий, Сквира.
Посмотрел по Кропивницкому по луну-3 ЖК(из них один старый), так что в областном центре последние пару лет ни одного сданного объекта.
freeze написав:
Из этой статьи.
В восьми районах Одесской области и двух городах области за 2018 год не сдано ни одного квадратного метра нового жилья.
Однако. Не думал, что так всё запущено.
Хм.
Треба своєчасно зняти рожеві окуляри - і все буде гуд!
І меньше слухати місцевих бородатих фейкерів, які вже 100 років не виїзжали далі великої кільцевої і бориспільського аєропорту.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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