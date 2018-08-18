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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3234323532363237

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1299
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
47
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
273
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
90
Раціональне планування та метраж
15%
201
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
244
Якість будівництва
16%
203
Всього голосів : 1299
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 12:01

  UA написав:
  airmax78 написав:Но, если есть что-то стоящее по хорошей цене - надо брать.

Таких предложений на рынке нет.

Чому ж?
На "вторинці" періодично з,являються цікаві пропозиції, дешевші середньоринкової ціни.
Зазвичай вони розкупаються за два-чотири тижні експозиції.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 12:10

  UA написав:
  airmax78 написав:Но, если есть что-то стоящее по хорошей цене - надо брать.

Таких предложений на рынке нет.

Всегда что-то появляется. Денег на рынке, все-таки, пока еще сильно меньше чем объектов на продажу.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 12:34

Что скажете про Genesis от Укрбуда?
1к студию 33м2 на высоком этаже можно взять за 25куе, есть рассрочка.
Да, на берегу 6полосной трассы, да года 3 будут строить.
Но думаю на перспективу под аренду будет норм.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 13:06

  Прохожий написав:Что скажете про Genesis от Укрбуда?
1к студию 33м2 на высоком этаже можно взять за 25куе, есть рассрочка.
Да, на берегу 6полосной трассы, да года 3 будут строить.
Но думаю на перспективу под аренду будет норм.

Ну это точно в разы интереснее чем Навигатор.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 13:07

  Бывалый написав:Интересно, представить себя на месте застройщика. Зачем строить в городах с убывающим населением к примеру в Подольске(Котовске), Балте, Болграде.
Зачем далеко ходить в Киевской области: Фастов, Переяслов-Хмельницкий, Сквира.

Посмотрел по Кропивницкому по луну-3 ЖК(из них один старый), так что в областном центре последние пару лет ни одного сданного объекта.



  freeze написав:
  change_pm написав:Вот нашел инфу по Одессе о кризисе новостроек. Кто может подтвердить?
https://uc.od.ua/news/urbanism/1209438


Из этой статьи.
В восьми районах Одесской области и двух городах области за 2018 год не сдано ни одного квадратного метра нового жилья.

Однако. Не думал, что так всё запущено.

Хм.
Треба своєчасно зняти рожеві окуляри - і все буде гуд!
І меньше слухати місцевих бородатих фейкерів, які вже 100 років не виїзжали далі великої кільцевої і бориспільського аєропорту. :lol: :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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