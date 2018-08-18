Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Но, если есть что-то стоящее по хорошей цене - надо брать.
Таких предложений на рынке нет.
Товарищу предлагают 110 метров на Щорса, 32 по 1200 за метр (просят 1300, но при быстрой оплате отдадут). Квартира без отделки, дому 12 лет, МОПы вполне нормальные, на этаже так вообще очень ярко. Этаж, правда, высокий, а он не любитель... Что скажете - это стоящее?
Микитась ключевая фигура в Укрбуде, лучший друг Кличка, когда выборы у Витали? Через год. Риск есть? Фиг его знает, везде риски есть. Хотя если отмотать ветку на пять лет назад и почитать,что здесь пишем, одни риски и зубожиння, ж.па в стране,нужно сидеть в кэше и никуда не рыпаться, хотя новых объектов вон сколько выкатили за это время)))
airmax78 написав:ИМХО, надо остановиться на минуту, подышать, подумать. Сломя голову в новые проекты лезть не стоит. Даже я вот со своим Рыбальским уже не знаю - а стоит ли? Но, если есть что-то стоящее по хорошей цене - надо брать.
После задержания Фукса в Мексике лезть в Рыбальский безумие.
Фукса уже отпустили , а при чем тут Фукс к рыбальскому ?
airmax78 написав:Но, если есть что-то стоящее по хорошей цене - надо брать.
Таких предложений на рынке нет.
Товарищу предлагают 110 метров на Щорса, 32 по 1200 за метр (просят 1300, но при быстрой оплате отдадут). Квартира без отделки, дому 12 лет, МОПы вполне нормальные, на этаже так вообще очень ярко. Этаж, правда, высокий, а он не любитель... Что скажете - это стоящее?
На Щорса 32 Б , и вроде в соседних домах тоже был громкий скандал в связи с тем что начальник ЖЕКа украл деньги и этот дом числился в должниках за газ перед Нафтогазом , видел его в списке , на нач.ЖЕКа завели уголовное дело но он в бегах . На данный момент ТОВ ЖЕП Щорса 32 имеет задолженность перед НАК 3,3 млн.грн , из них за 2018 год долг вырос на 1,3 млн.грн Это свежая информация на 09.01.2019 http://www.naftogaz.com/files/Informati ... 1-2019.pdf ( строчка 69 )
Я точно не знаю что там сейчас с этими долгами и как их в будущем собираются погашать.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Чет 10 січ, 2019 14:07, всього редагувалось 1 раз.
Это предложение в доме 32-Г. Что-то такое ему рассказывали. Раньше вроде был один ЖЭК на все 4 дома (А, Б, В и Г) и кто-то сильно проворовался. Сейчас там новое руководство (в этом доме ОСББ), но как вопрос будет решаться в будущем - никому неизвестно. В данной квартире установлен счетчик тепла. В доме отопление есть - включили без задержек еще в октябре (по информации соседей).
А чё за 10 то? Начали строить в конце 12ого на месте то ли военного училища, то ли казарм. Потом события 14ого года, война, смена руководства минобороны. Очевидно, что новые генералы не снаряды выписывали для ато, а решили выписать себе немножко лишней недвиги в комплексе, потом суды, етс. Чем закончилось хз, думаю порешали.
Это предложение в доме 32-Г. Что-то такое ему рассказывали. Раньше вроде был один ЖЭК на все 4 дома (А, Б, В и Г) и кто-то сильно проворовался. Сейчас там новое руководство (в этом доме ОСББ), но как вопрос будет решаться в будущем - никому неизвестно. В данной квартире установлен счетчик тепла. В доме отопление есть - включили без задержек еще в октябре (по информации соседей).
Надо гуглить этот ОСББ , я вот начал гуглить ЖЕК ТОВ Щорса 32 по судебным решениям например в октябре они подписали мировую с Киевводоканалом о признании долга в 1 млн.грн и рассрочке погашения на 3 года .