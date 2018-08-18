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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3236323732383239

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1299
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
47
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
273
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
90
Раціональне планування та метраж
15%
201
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
244
Якість будівництва
16%
203
Всього голосів : 1299
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:30

Щодо місцевих фейкарів - ціла стаття вийшла:

"Румяный сытый юноша в модной бороде и модных очках говорил по телефону рядом со мной.

С чего этот молодняк так самонадеян и пафосен? А из-за того, в том числе, что в его телефоне – десяток коммуникаторов. Из-за того, что не надо бежать искать таксофон. И любой заказ можно пропустить – подумаешь.

Правда, есть нюанс. Не нужно слишком много времени, чтобы проследить, чем заканчивается такое отношение к делу." :mrgreen:

https://uainfo.org/blognews/1547116285- ... smen-.html
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:37

  Anadonta написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Но, если есть что-то стоящее по хорошей цене - надо брать.

Таких предложений на рынке нет.


Товарищу предлагают 110 метров на Щорса, 32 по 1200 за метр (просят 1300, но при быстрой оплате отдадут). Квартира без отделки, дому 12 лет, МОПы вполне нормальные, на этаже так вообще очень ярко. Этаж, правда, высокий, а он не любитель...
Что скажете - это стоящее?

https://rieltor.ua/flats-sale/view/8664628/
там все окна в стену :mrgreen:
и кухня 9 метров
Востаннє редагувалось X-Fresh в Чет 10 січ, 2019 14:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:39

  X-Fresh написав:[
https://rieltor.ua/flats-sale/view/8664628/
там все окна в стену :mrgreen:

Шикарный вид :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:42

  necovi4 написав:
  Kostia написав:если укрбуд достроит.

Микитась ключевая фигура в Укрбуде, лучший друг Кличка, когда выборы у Витали? Через год. Риск есть? Фиг его знает, везде риски есть. Хотя если отмотать ветку на пять лет назад и почитать,что здесь пишем, одни риски и зубожиння, ж.па в стране,нужно сидеть в кэше и никуда не рыпаться, хотя новых объектов вон сколько выкатили за это время)))

Вроде как Укрбуд в топовых застройщиках Киева, в кидках не замечен.
Но вон на Кайсарова комплекс стопорнулся наглухо хотя строили резво, а место там реальное овно...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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