Додано: Чет 10 січ, 2019 15:58

Разноцветные латки - доставляют. Сопливые кондеры по всему фасаду - ну это уже как водится - без этого никуда.

Кстати, бетонные балки над окнами и перекрытия между этажами, не закрытые, как это положено, утеплителем - это мосты холода. Не знаю какой там стоит утеплитель в стене за фасадным кирпичом, но, скорее всего, латки связаны именно с этими швами, только не надо было ур** всю стену - надо было закрыть бетон. Короче - не нравится этот дом. Отказать (1200 за метр - не такие уж и маленькие деньги, особенно за такое).

P.S. Кто вообще построил это одоробло?