Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Но, если есть что-то стоящее по хорошей цене - надо брать.
Таких предложений на рынке нет.
Товарищу предлагают 110 метров на Щорса, 32 по 1200 за метр (просят 1300, но при быстрой оплате отдадут). Квартира без отделки, дому 12 лет, МОПы вполне нормальные, на этаже так вообще очень ярко. Этаж, правда, высокий, а он не любитель... Что скажете - это стоящее?
Микитась ключевая фигура в Укрбуде, лучший друг Кличка, когда выборы у Витали? Через год. Риск есть? Фиг его знает, везде риски есть. Хотя если отмотать ветку на пять лет назад и почитать,что здесь пишем, одни риски и зубожиння, ж.па в стране,нужно сидеть в кэше и никуда не рыпаться, хотя новых объектов вон сколько выкатили за это время)))
Вроде как Укрбуд в топовых застройщиках Киева, в кидках не замечен. Но с другой стороны на Кайсарова комплекс стопорнулся наглухо хотя строили резво, а место там реальное овно...
Востаннє редагувалось Прохожий в Чет 10 січ, 2019 14:49, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий написав:[ Вроде как Укрбуд в топовых застройщиках Киева, в кидках не замечен. Но вон на Кайсарова комплекс стопорнулся наглухо хотя строили резво, а место там реальное овно...
Расрочка в какой валюте и на какой срок? Заметил, что укрбуд гонит резво монолит, всё остальное очень нудно. Гвардейский на Коновальца совсем вяленько идёт.
На сайте пишут в грн на 35 мес от 25% первый взнос. Нужно в ОП уточнять, еще не был. Но ИМХО цена привлекательная если оценивать в целом, не муравейник, красивые рендеры и т.д., хотя и минусов хватает...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Да, это оно. Действительно, напротив дом, но вид не такой уж и плохой. А насчет кухни - рядом с ней небольшая комната и если все это объединить, захватив часть коридора, - выходит очень даже нормальная кухня-столовая метров на 25 и 2 полноценные спальни... Но цена достаточно интересная, если отдают по 1200 за метр.
Да, это оно. Действительно, напротив дом, но вид не такой уж и плохой. А насчет кухни - рядом с ней небольшая комната и если все это объединить, захватив часть коридора, - выходит очень даже нормальная кухня-столовая метров на 25 и 2 полноценные спальни... Но цена достаточно интересная, если отдают по 1200 за метр.
Да, это оно. Действительно, напротив дом, но вид не такой уж и плохой. А насчет кухни - рядом с ней небольшая комната и если все это объединить, захватив часть коридора, - выходит очень даже нормальная кухня-столовая метров на 25 и 2 полноценные спальни... Но цена достаточно интересная, если отдают по 1200 за метр.
Разноцветные латки - доставляют. Сопливые кондеры по всему фасаду - ну это уже как водится - без этого никуда. Кстати, бетонные балки над окнами и перекрытия между этажами, не закрытые, как это положено, утеплителем - это мосты холода. Не знаю какой там стоит утеплитель в стене за фасадным кирпичом, но, скорее всего, латки связаны именно с этими швами, только не надо было ур** всю стену - надо было закрыть бетон. Короче - не нравится этот дом. Отказать (1200 за метр - не такие уж и маленькие деньги, особенно за такое). P.S. Кто вообще построил это одоробло?