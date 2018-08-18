RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3237323832393240>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1299
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
47
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
273
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
90
Раціональне планування та метраж
15%
201
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
244
Якість будівництва
16%
203
Всього голосів : 1299
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:37

  Anadonta написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Но, если есть что-то стоящее по хорошей цене - надо брать.

Таких предложений на рынке нет.


Товарищу предлагают 110 метров на Щорса, 32 по 1200 за метр (просят 1300, но при быстрой оплате отдадут). Квартира без отделки, дому 12 лет, МОПы вполне нормальные, на этаже так вообще очень ярко. Этаж, правда, высокий, а он не любитель...
Что скажете - это стоящее?

https://rieltor.ua/flats-sale/view/8664628/
там все окна в стену :mrgreen:
и кухня 9 метров
Востаннє редагувалось X-Fresh в Чет 10 січ, 2019 14:40, всього редагувалось 1 раз.
X-Fresh
 
Повідомлень: 589
З нами з: 17.05.18
Подякував: 20 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:39

  X-Fresh написав:[
https://rieltor.ua/flats-sale/view/8664628/
там все окна в стену :mrgreen:

Шикарный вид :mrgreen:
hume
 
Повідомлень: 5087
З нами з: 27.12.12
Подякував: 426 раз.
Подякували: 675 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:42

  necovi4 написав:
  Kostia написав:если укрбуд достроит.

Микитась ключевая фигура в Укрбуде, лучший друг Кличка, когда выборы у Витали? Через год. Риск есть? Фиг его знает, везде риски есть. Хотя если отмотать ветку на пять лет назад и почитать,что здесь пишем, одни риски и зубожиння, ж.па в стране,нужно сидеть в кэше и никуда не рыпаться, хотя новых объектов вон сколько выкатили за это время)))

Вроде как Укрбуд в топовых застройщиках Киева, в кидках не замечен.
Но с другой стороны на Кайсарова комплекс стопорнулся наглухо хотя строили резво, а место там реальное овно...
Востаннє редагувалось Прохожий в Чет 10 січ, 2019 14:49, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10060
З нами з: 05.06.13
Подякував: 444 раз.
Подякували: 932 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:48

  Прохожий написав:[
Вроде как Укрбуд в топовых застройщиках Киева, в кидках не замечен.
Но вон на Кайсарова комплекс стопорнулся наглухо хотя строили резво, а место там реальное овно...

Расрочка в какой валюте и на какой срок? Заметил, что укрбуд гонит резво монолит, всё остальное очень нудно. Гвардейский на Коновальца совсем вяленько идёт.
hume
 
Повідомлень: 5087
З нами з: 27.12.12
Подякував: 426 раз.
Подякували: 675 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:56

  hume написав:
  Прохожий написав:[
Вроде как Укрбуд в топовых застройщиках Киева, в кидках не замечен.
Но вон на Кайсарова комплекс стопорнулся наглухо хотя строили резво, а место там реальное овно...

Расрочка в какой валюте и на какой срок? Заметил, что укрбуд гонит резво монолит, всё остальное очень нудно. Гвардейский на Коновальца совсем вяленько идёт.

На сайте пишут в грн на 35 мес от 25% первый взнос. Нужно в ОП уточнять, еще не был. Но ИМХО цена привлекательная если оценивать в целом, не муравейник, красивые рендеры и т.д., хотя и минусов хватает...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10060
З нами з: 05.06.13
Подякував: 444 раз.
Подякували: 932 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 15:41

X-Fresh

Да, это оно. Действительно, напротив дом, но вид не такой уж и плохой.
А насчет кухни - рядом с ней небольшая комната и если все это объединить, захватив часть коридора, - выходит очень даже нормальная кухня-столовая метров на 25 и 2 полноценные спальни...
Но цена достаточно интересная, если отдают по 1200 за метр.
Anadonta
 
Повідомлень: 406
З нами з: 25.11.12
Подякував: 26 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 15:49

  Anadonta написав:X-Fresh

Да, это оно. Действительно, напротив дом, но вид не такой уж и плохой.
А насчет кухни - рядом с ней небольшая комната и если все это объединить, захватив часть коридора, - выходит очень даже нормальная кухня-столовая метров на 25 и 2 полноценные спальни...
Но цена достаточно интересная, если отдают по 1200 за метр.

Внешний вид этого дома вас не смущает?
Зображення
airmax78
 
Повідомлень: 27418
З нами з: 25.10.12
Подякував: 710 раз.
Подякували: 3052 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 15:50

  airmax78 написав:
  Anadonta написав:X-Fresh

Да, это оно. Действительно, напротив дом, но вид не такой уж и плохой.
А насчет кухни - рядом с ней небольшая комната и если все это объединить, захватив часть коридора, - выходит очень даже нормальная кухня-столовая метров на 25 и 2 полноценные спальни...
Но цена достаточно интересная, если отдают по 1200 за метр.

Внешний вид этого дома вас не смущает?
Зображення

То їлітне житло!!!
Для тих, хто досяг успіху!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18929
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1096 раз.
Подякували: 2018 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 15:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Разноцветные латки - доставляют. Сопливые кондеры по всему фасаду - ну это уже как водится - без этого никуда.
Кстати, бетонные балки над окнами и перекрытия между этажами, не закрытые, как это положено, утеплителем - это мосты холода. Не знаю какой там стоит утеплитель в стене за фасадным кирпичом, но, скорее всего, латки связаны именно с этими швами, только не надо было ур** всю стену - надо было закрыть бетон. Короче - не нравится этот дом. Отказать (1200 за метр - не такие уж и маленькие деньги, особенно за такое).
P.S. Кто вообще построил это одоробло?
airmax78
 
Повідомлень: 27418
З нами з: 25.10.12
Подякував: 710 раз.
Подякували: 3052 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 16:04

airmax78
Там на Щорса 32 - 36 плотность застройки не меньше чем в Мордоре
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30141
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2959 раз.
Подякували: 4984 раз.
 
Профіль
11
2
1
  #<1 ... 3237323832393240>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zzzzzz і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1251, 1252, 1253
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12523 2184600
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 січ, 2019 21:04
rjkz
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 4866
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 3533
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Місто Банк (375)
10.01.2019 16:17
Рынок ОВГЗ (235)
10.01.2019 16:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.