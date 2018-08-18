Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав: Надо гуглить этот ОСББ , я вот начал гуглить ЖЕК ТОВ Щорса 32 по судебным решениям например в октябре они подписали мировую с Киевводоканалом о признании долга в 1 млн.грн и рассрочке погашения на 3 года .
UA написав:Электронику, одежду, авто и бытовую технику уже перестали покупать в прок (шоб було) остались квартиры. Аудитория по старше поймет о чем я
Ну некоторые нар.депы с вами не согласятся
А что делать? Кому сейчас легко? В хорошо охраняемые депозитарии (ячейки) банков знаете какая очередь? Да и ячеек размером в пару кубометров никто не предлагает. Не дорабатывает сейфовая промышленность.
UA написав:Электронику, одежду, авто и бытовую технику уже перестали покупать в прок (шоб було) остались квартиры. Аудитория по старше поймет о чем я
Ну некоторые нар.депы с вами не согласятся
А что делать? Кому сейчас легко? В хорошо охраняемые депозитарии (ячейки) банков знаете какая очередь? Да и ячеек размером в пару кубометров никто не предлагает. Не дорабатывает сейфовая промышленность.
Та да, жизнь-боль, трюфеля не свежие, бриллианты мелкие )))