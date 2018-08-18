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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3238323932403241>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1299
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
47
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
273
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
90
Раціональне планування та метраж
15%
201
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
244
Якість будівництва
16%
203
Всього голосів : 1299
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 16:15

  zzzzzz написав:
Надо гуглить этот ОСББ , я вот начал гуглить ЖЕК ТОВ Щорса 32 по судебным решениям например в октябре они подписали мировую с Киевводоканалом о признании долга в 1 млн.грн и рассрочке погашения на 3 года .

https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/co ... /78377915/

Интересно что там по комунальным платежам, сколько и за что платят.

Вообще конечно жестяк , дому 12 лет квартира без отделки. У меня знакомые в доме Б живут , там тоже много пустых квартир , в доме А такая-же история.

Электронику, одежду, авто и бытовую технику уже перестали покупать в прок (шоб було) остались квартиры. Аудитория по старше поймет о чем я :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 16:19

  Прохожий написав:Вроде как Укрбуд в топовых застройщиках Киева, в кидках не замечен.

Структура Укрбуда неустойчивая.
Хотя сейчас и КГС и ЖИБ вывеской во всю торгуют.
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 16:20

  UA написав:Электронику, одежду, авто и бытовую технику уже перестали покупать в прок (шоб було) остались квартиры. Аудитория по старше поймет о чем я :mrgreen:


Ну некоторые нар.депы с вами не согласятся :D
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 16:21

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Но, если есть что-то стоящее по хорошей цене - надо брать.

Таких предложений на рынке нет.

Всегда что-то появляется. Денег на рынке, все-таки, пока еще сильно меньше чем объектов на продажу.

Перед тем как что то купить, попробуйте это по-продавать.
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 16:22

  UA написав:
  airmax78 написав:Всегда что-то появляется. Денег на рынке, все-таки, пока еще сильно меньше чем объектов на продажу.

Перед тем как что то купить, попробуйте это по-продавать.

Это пять :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 16:25

  zzzzzz написав:
  UA написав:Электронику, одежду, авто и бытовую технику уже перестали покупать в прок (шоб було) остались квартиры. Аудитория по старше поймет о чем я :mrgreen:


Ну некоторые нар.депы с вами не согласятся :D

А что делать? Кому сейчас легко? В хорошо охраняемые депозитарии (ячейки) банков знаете какая очередь?
Да и ячеек размером в пару кубометров никто не предлагает. Не дорабатывает сейфовая промышленность.
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 16:31

  airmax78 написав:P.S. Кто вообще построил это одоробло?

Вроде Житлобуд в кооперации с Поплавским.
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 16:31

  UA написав:
  zzzzzz написав:
  UA написав:Электронику, одежду, авто и бытовую технику уже перестали покупать в прок (шоб було) остались квартиры. Аудитория по старше поймет о чем я :mrgreen:


Ну некоторые нар.депы с вами не согласятся :D

А что делать? Кому сейчас легко? В хорошо охраняемые депозитарии (ячейки) банков знаете какая очередь?
Да и ячеек размером в пару кубометров никто не предлагает. Не дорабатывает сейфовая промышленность.


Та да, жизнь-боль, трюфеля не свежие, бриллианты мелкие )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 16:45

  UA написав:
  Прохожий написав:Вроде как Укрбуд в топовых застройщиках Киева, в кидках не замечен.

Структура Укрбуда неустойчивая.
Хотя сейчас и КГС и ЖИБ вывеской во всю торгуют.

А Аркада устойчивая?
Понято что гарантий никто не даст, но думаю у Укрбуда больше вероятность достройки чем у непонятных застройщиков...

И кстати, что касается конкретного объекта, у меня стойкое ощущение что он на сегодня реально недооценен как например были предложения в Миракс год назад.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 16:46

Вот еще в том же доме по 1070 за метр, но площадь большая 173 кв, но зато вид нормальный 19 эт
https://rieltor.ua/flats-sale/view/8920313/
Живите своим умом!
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