RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3238323932403241

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1299
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
47
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
273
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
90
Раціональне планування та метраж
15%
201
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
244
Якість будівництва
16%
203
Всього голосів : 1299
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 16:56

Прикол. Пентхауз в том доме. 330 кв.

Экспозиция уже 6 лет !
Цена менялась 4 раза с 2 млн до 960 куе
Дизайн - пшонкастайл

https://rieltor.ua/flats-sale/view/4738078/
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30146
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2960 раз.
Подякували: 4987 раз.
 
Профіль
11
2
1
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 17:41

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Таких предложений на рынке нет.

Всегда что-то появляется. Денег на рынке, все-таки, пока еще сильно меньше чем объектов на продажу.

Перед тем как что то купить, попробуйте это по-продавать.

Я немножко в обеих позициях сейчас. Стоящее даже по высокой цене - уходит. Неликвид, типа вот этого предложения на Щорса 32 - может висеть годами даже, по, казалось бы, интересной для района цене.
airmax78
 
Повідомлень: 27421
З нами з: 25.10.12
Подякував: 710 раз.
Подякували: 3052 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 17:44

  zzzzzz написав:Вот еще в том же доме по 1070 за метр, но площадь большая 173 кв, но зато вид нормальный 19 эт
https://rieltor.ua/flats-sale/view/8920313/

Да, вид просто офигенный:
Зображення
airmax78
 
Повідомлень: 27421
З нами з: 25.10.12
Подякував: 710 раз.
Подякували: 3052 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 17:52

  zzzzzz написав:Прикол. Пентхауз в том доме. 330 кв.

Экспозиция уже 6 лет !
Цена менялась 4 раза с 2 млн до 960 куе
Дизайн - пшонкастайл

https://rieltor.ua/flats-sale/view/4738078/

Это пример того, что скромность - не только украшает, но и экономит кучу бабосов. Нормальному человеку в принципе не нужен 330-метровый пентхауз. Тем более он не нужен в Киеве по адресу (тогда еще) Щорса, 32А. И 200% в 2018м году он не нужен никому с таким ремонтом и мебелью. Судя по всему, на это потрачены какие-то космические деньги и теперь, чтобы это продать, я даже не знаю до какого уровня надо упасть по цене.
airmax78
 
Повідомлень: 27421
З нами з: 25.10.12
Подякував: 710 раз.
Подякували: 3052 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3238323932403241
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Хомякоид і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1251, 1252, 1253
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12527 2184765
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 січ, 2019 17:51
Хомякоид
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 4879
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 3540
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.