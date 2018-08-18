Экспозиция уже 6 лет !
Цена менялась 4 раза с 2 млн до 960 куе
Дизайн - пшонкастайл
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Додано: Чет 10 січ, 2019 16:56
Прикол. Пентхауз в том доме. 330 кв.
Экспозиция уже 6 лет !
Цена менялась 4 раза с 2 млн до 960 куе
Дизайн - пшонкастайл
Живите своим умом!
Додано: Чет 10 січ, 2019 17:41
Я немножко в обеих позициях сейчас. Стоящее даже по высокой цене - уходит. Неликвид, типа вот этого предложения на Щорса 32 - может висеть годами даже, по, казалось бы, интересной для района цене.
Додано: Чет 10 січ, 2019 17:44
Да, вид просто офигенный:
Додано: Чет 10 січ, 2019 17:52
Это пример того, что скромность - не только украшает, но и экономит кучу бабосов. Нормальному человеку в принципе не нужен 330-метровый пентхауз. Тем более он не нужен в Киеве по адресу (тогда еще) Щорса, 32А. И 200% в 2018м году он не нужен никому с таким ремонтом и мебелью. Судя по всему, на это потрачены какие-то космические деньги и теперь, чтобы это продать, я даже не знаю до какого уровня надо упасть по цене.
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