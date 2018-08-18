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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3239324032413242>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1299
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
47
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
273
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
90
Раціональне планування та метраж
15%
201
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
244
Якість будівництва
16%
203
Всього голосів : 1299
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 16:56

Прикол. Пентхауз в том доме. 330 кв.

Экспозиция уже 6 лет !
Цена менялась 4 раза с 2 млн до 960 куе
Дизайн - пшонкастайл

https://rieltor.ua/flats-sale/view/4738078/
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30146
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2960 раз.
Подякували: 4987 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 17:41

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Таких предложений на рынке нет.

Всегда что-то появляется. Денег на рынке, все-таки, пока еще сильно меньше чем объектов на продажу.

Перед тем как что то купить, попробуйте это по-продавать.

Я немножко в обеих позициях сейчас. Стоящее даже по высокой цене - уходит. Неликвид, типа вот этого предложения на Щорса 32 - может висеть годами даже, по, казалось бы, интересной для района цене.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 17:44

  zzzzzz написав:Вот еще в том же доме по 1070 за метр, но площадь большая 173 кв, но зато вид нормальный 19 эт
https://rieltor.ua/flats-sale/view/8920313/

Да, вид просто офигенный:
Зображення
airmax78
 
Повідомлень: 27421
З нами з: 25.10.12
Подякував: 710 раз.
Подякували: 3052 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 17:52

  zzzzzz написав:Прикол. Пентхауз в том доме. 330 кв.

Экспозиция уже 6 лет !
Цена менялась 4 раза с 2 млн до 960 куе
Дизайн - пшонкастайл

https://rieltor.ua/flats-sale/view/4738078/

Это пример того, что скромность - не только украшает, но и экономит кучу бабосов. Нормальному человеку в принципе не нужен 330-метровый пентхауз. Тем более он не нужен в Киеве по адресу (тогда еще) Щорса, 32А. И 200% в 2018м году он не нужен никому с таким ремонтом и мебелью. Судя по всему, на это потрачены какие-то космические деньги и теперь, чтобы это продать, я даже не знаю до какого уровня надо упасть по цене.
airmax78
 
Повідомлень: 27421
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Подякували: 3052 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 18:13

  zzzzzz написав:Прикол. Пентхауз в том доме. 330 кв.

Экспозиция уже 6 лет !
Цена менялась 4 раза с 2 млн до 960 куе
Дизайн - пшонкастайл

https://rieltor.ua/flats-sale/view/4738078/

Где там пшонкасайл?
Просто приличный ремонт.
UA
 
Повідомлень: 3417
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 18:15

  Прохожий написав:
  UA написав:
  Прохожий написав:Вроде как Укрбуд в топовых застройщиках Киева, в кидках не замечен.

Структура Укрбуда неустойчивая.
Хотя сейчас и КГС и ЖИБ вывеской во всю торгуют.

А Аркада устойчивая?
Понято что гарантий никто не даст, но думаю у Укрбуда больше вероятность достройки чем у непонятных застройщиков...

И кстати, что касается конкретного объекта, у меня стойкое ощущение что он на сегодня реально недооценен как например были предложения в Миракс год назад.


Этот обьект летом по другому назывался и шел по 15 тыс за метр. Сейчас он где-то 20 тыс за метр? В округе у всех приблизительно такая же цена.

Почему думаете, что именно этот объект должен вырости и насколько?
change_pm
 
Повідомлень: 231
З нами з: 03.02.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 83 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 18:19

  change_pm написав:
  Прохожий написав:
  UA написав:Структура Укрбуда неустойчивая.
Хотя сейчас и КГС и ЖИБ вывеской во всю торгуют.

А Аркада устойчивая?
Понято что гарантий никто не даст, но думаю у Укрбуда больше вероятность достройки чем у непонятных застройщиков...

И кстати, что касается конкретного объекта, у меня стойкое ощущение что он на сегодня реально недооценен как например были предложения в Миракс год назад.


Этот обьект летом по другому назывался и шел по 15 тыс за метр. Сейчас он где-то 20 тыс за метр? В округе у всех приблизительно такая же цена.

Почему думаете, что именно этот объект должен вырости и насколько?

Дайте примеры.
ХЗ, мож чуйка 8)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 18:25

Прохожему

Отрадный 2 и Кампус из новых и рядом.
Конечно, там нет таких маленьких квартир, как в Генезисе.
change_pm
 
Повідомлень: 231
З нами з: 03.02.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 83 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 18:28

10 лучших квартир 2018

https://www.the-village.com.ua/village/ ... 1TC2gsYaX0
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлень: 5572
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Подякував: 305 раз.
Подякували: 740 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 18:28

  UA написав:
  zzzzzz написав:Прикол. Пентхауз в том доме. 330 кв.

Экспозиция уже 6 лет !
Цена менялась 4 раза с 2 млн до 960 куе
Дизайн - пшонкастайл

https://rieltor.ua/flats-sale/view/4738078/

Где там пшонкасайл?
Просто приличный ремонт.

Согласен, стиль выдержан, это никак не пшонкастайл
Faceless
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Модератор
 
Повідомлень: 23160
З нами з: 24.01.12
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