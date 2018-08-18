Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 січ, 2019 16:56
Прикол. Пентхауз в том доме. 330 кв.
Экспозиция уже 6 лет !
Цена менялась 4 раза с 2 млн до 960 куе
Дизайн - пшонкастайл
https://rieltor.ua/flats-sale/view/4738078/
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Чет 10 січ, 2019 17:41
UA написав: airmax78 написав: UA написав:
Таких предложений на рынке нет.
Всегда что-то появляется. Денег на рынке, все-таки, пока еще сильно меньше чем объектов на продажу.
Перед тем как что то купить, попробуйте это по-продавать.
Я немножко в обеих позициях сейчас. Стоящее даже по высокой цене - уходит. Неликвид, типа вот этого предложения на Щорса 32 - может висеть годами даже, по, казалось бы, интересной для района цене.
airmax78
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Додано: Чет 10 січ, 2019 17:44
Да, вид просто офигенный:
airmax78
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Додано: Чет 10 січ, 2019 17:52
Это пример того, что скромность - не только украшает, но и экономит кучу бабосов. Нормальному человеку в принципе не нужен 330-метровый пентхауз. Тем более он не нужен в Киеве по адресу (тогда еще) Щорса, 32А. И 200% в 2018м году он не нужен никому с таким ремонтом и мебелью. Судя по всему, на это потрачены какие-то космические деньги и теперь, чтобы это продать, я даже не знаю до какого уровня надо упасть по цене.
airmax78
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Додано: Чет 10 січ, 2019 18:13
Где там пшонкасайл?
Просто приличный ремонт.
UA
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Додано: Чет 10 січ, 2019 18:15
Прохожий написав: UA написав: Прохожий написав:
Вроде как Укрбуд в топовых застройщиках Киева, в кидках не замечен.
Структура Укрбуда неустойчивая.
Хотя сейчас и КГС и ЖИБ вывеской во всю торгуют.
А Аркада устойчивая?
Понято что гарантий никто не даст, но думаю у Укрбуда больше вероятность достройки чем у непонятных застройщиков...
И кстати, что касается конкретного объекта, у меня стойкое ощущение что он на сегодня реально недооценен как например были предложения в Миракс год назад
.
Этот обьект летом по другому назывался и шел по 15 тыс за метр. Сейчас он где-то 20 тыс за метр? В округе у всех приблизительно такая же цена.
Почему думаете, что именно этот объект должен вырости и насколько?
change_pm
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Додано: Чет 10 січ, 2019 18:19
change_pm написав: Прохожий написав: UA написав:
Структура Укрбуда неустойчивая.
Хотя сейчас и КГС и ЖИБ вывеской во всю торгуют.
А Аркада устойчивая?
Понято что гарантий никто не даст, но думаю у Укрбуда больше вероятность достройки чем у непонятных застройщиков...
И кстати, что касается конкретного объекта, у меня стойкое ощущение что он на сегодня реально недооценен как например были предложения в Миракс год назад
.
Этот обьект летом по другому назывался и шел по 15 тыс за метр. Сейчас он где-то 20 тыс за метр?
В округе у всех приблизительно такая же цена
.
Почему думаете, что именно этот объект должен вырост
и и насколько?
Дайте примеры.
ХЗ, мож чуйка
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Прохожий
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Додано: Чет 10 січ, 2019 18:25
Отрадный 2 и Кампус из новых и рядом.
Конечно, там нет таких маленьких квартир, как в Генезисе.
change_pm
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Додано: Чет 10 січ, 2019 18:28
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Додано: Чет 10 січ, 2019 18:28
UA написав:
Где там пшонкасайл?
Просто приличный ремонт.
Согласен, стиль выдержан, это никак не пшонкастайл
Faceless
Модератор
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