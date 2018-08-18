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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 січ, 2019 18:32
Faceless написав: UA написав:
Где там пшонкасайл?
Просто приличный ремонт.
Согласен, стиль выдержан, это никак не пшонкастайл
Рококо ?
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freeze
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Додано: Чет 10 січ, 2019 18:38
freeze написав:
Рококо ?
Хз, наверное склонялись куда-то к барокко, но не суть важно. Это ж не музей. Но и тонн реквизита с иконами с позолотой тоже нет.
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Faceless
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Додано: Чет 10 січ, 2019 18:51
change_pm написав:
Отрадный 2 и Кампус из новых и рядом.
Конечно, там нет таких маленьких квартир, как в Генезисе.
Отрадный2 гораздо дальше от метро и муравейник, Кампус муравейник в еще большей опе(частном секторе)
Цена объекта там есть до 25куе?
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Додано: Чет 10 січ, 2019 18:58
Прохожий написав: necovi4 написав: Kostia написав:
если укрбуд достроит.
Микитась ключевая фигура в Укрбуде, лучший друг Кличка, когда выборы у Витали? Через год. Риск есть? Фиг его знает, везде риски есть. Хотя если отмотать ветку на пять лет назад и почитать,что здесь пишем, одни риски и зубожиння, ж.па в стране,нужно сидеть в кэше и никуда не рыпаться, хотя новых объектов вон сколько выкатили за это время)))
Вроде как Укрбуд в топовых застройщиках Киева, в кидках не замечен.
Но с другой стороны на Кайсарова комплекс стопорнулся наглухо хотя строили резво, а место там реальное овно...
строят каждый день, но медленно конечно
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petrov
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Додано: Чет 10 січ, 2019 19:26
airmax78 написав:
Разноцветные латки - доставляют. Сопливые кондеры по всему фасаду - ну это уже как водится - без этого никуда.
Кстати, бетонные балки над окнами и перекрытия между этажами, не закрытые, как это положено, утеплителем - это мосты холода. Не знаю какой там стоит утеплитель в стене за фасадным кирпичом, но, скорее всего, латки связаны именно с этими швами, только не надо было ур** всю стену - надо было закрыть бетон. Короче - не нравится этот дом. Отказать (1200 за метр - не такие уж и маленькие деньги, особенно за такое).
P.S. Кто вообще построил это одоробло?
Согласен, дом далеко не идеальный, вид не лучший, планировка очень специфическая. Но ему нужно около 100 метров именно в этом месте, а все остальное значительно дороже. В общем, предложил он владельцу 120 тыс. за все - собственник пока не согласен...
Но самое интересное не в этом. Попробуйте угадать, сколько стоила эта квартира в августе 2007 г. (дата покупки нынешним владельцем)?
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Anadonta
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Додано: Чет 10 січ, 2019 19:27
UA написав: airmax78 написав:
P.S. Кто вообще построил это одоробло?
Вроде Житлобуд в кооперации с Поплавским.
Это точно не Житлобуд - они строят значительно лучше. Земли Поплавского, а застройщик no name и вряд ли работает на нашем рынке сегодня...
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Anadonta
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