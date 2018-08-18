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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1299
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
47
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
273
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
90
Раціональне планування та метраж
15%
201
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
244
Якість будівництва
16%
203
Всього голосів : 1299
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 18:32

  Faceless написав:
  UA написав:
  zzzzzz написав:Прикол. Пентхауз в том доме. 330 кв.

Экспозиция уже 6 лет !
Цена менялась 4 раза с 2 млн до 960 куе
Дизайн - пшонкастайл

https://rieltor.ua/flats-sale/view/4738078/

Где там пшонкасайл?
Просто приличный ремонт.

Согласен, стиль выдержан, это никак не пшонкастайл


Рококо ?
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 18:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  freeze написав:Рококо ?

Хз, наверное склонялись куда-то к барокко, но не суть важно. Это ж не музей. Но и тонн реквизита с иконами с позолотой тоже нет.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 18:51

  change_pm написав:Отрадный 2 и Кампус из новых и рядом.
Конечно, там нет таких маленьких квартир, как в Генезисе.

Отрадный2 гораздо дальше от метро и муравейник, Кампус муравейник в еще большей опе(частном секторе)
Цена объекта там есть до 25куе?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 18:58

  Прохожий написав:
  necovi4 написав:
  Kostia написав:если укрбуд достроит.

Микитась ключевая фигура в Укрбуде, лучший друг Кличка, когда выборы у Витали? Через год. Риск есть? Фиг его знает, везде риски есть. Хотя если отмотать ветку на пять лет назад и почитать,что здесь пишем, одни риски и зубожиння, ж.па в стране,нужно сидеть в кэше и никуда не рыпаться, хотя новых объектов вон сколько выкатили за это время)))

Вроде как Укрбуд в топовых застройщиках Киева, в кидках не замечен.
Но с другой стороны на Кайсарова комплекс стопорнулся наглухо хотя строили резво, а место там реальное овно...

строят каждый день, но медленно конечно
petrov
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 19:26

  airmax78 написав:Разноцветные латки - доставляют. Сопливые кондеры по всему фасаду - ну это уже как водится - без этого никуда.
Кстати, бетонные балки над окнами и перекрытия между этажами, не закрытые, как это положено, утеплителем - это мосты холода. Не знаю какой там стоит утеплитель в стене за фасадным кирпичом, но, скорее всего, латки связаны именно с этими швами, только не надо было ур** всю стену - надо было закрыть бетон. Короче - не нравится этот дом. Отказать (1200 за метр - не такие уж и маленькие деньги, особенно за такое).
P.S. Кто вообще построил это одоробло?


Согласен, дом далеко не идеальный, вид не лучший, планировка очень специфическая. Но ему нужно около 100 метров именно в этом месте, а все остальное значительно дороже. В общем, предложил он владельцу 120 тыс. за все - собственник пока не согласен...
Но самое интересное не в этом. Попробуйте угадать, сколько стоила эта квартира в августе 2007 г. (дата покупки нынешним владельцем)?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 19:27

  UA написав:
  airmax78 написав:P.S. Кто вообще построил это одоробло?

Вроде Житлобуд в кооперации с Поплавским.


Это точно не Житлобуд - они строят значительно лучше. Земли Поплавского, а застройщик no name и вряд ли работает на нашем рынке сегодня...
Anadonta
 
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