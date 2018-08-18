Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Микитась ключевая фигура в Укрбуде, лучший друг Кличка, когда выборы у Витали? Через год. Риск есть? Фиг его знает, везде риски есть. Хотя если отмотать ветку на пять лет назад и почитать,что здесь пишем, одни риски и зубожиння, ж.па в стране,нужно сидеть в кэше и никуда не рыпаться, хотя новых объектов вон сколько выкатили за это время)))
Вроде как Укрбуд в топовых застройщиках Киева, в кидках не замечен. Но с другой стороны на Кайсарова комплекс стопорнулся наглухо хотя строили резво, а место там реальное овно...
airmax78 написав:Разноцветные латки - доставляют. Сопливые кондеры по всему фасаду - ну это уже как водится - без этого никуда. Кстати, бетонные балки над окнами и перекрытия между этажами, не закрытые, как это положено, утеплителем - это мосты холода. Не знаю какой там стоит утеплитель в стене за фасадным кирпичом, но, скорее всего, латки связаны именно с этими швами, только не надо было ур** всю стену - надо было закрыть бетон. Короче - не нравится этот дом. Отказать (1200 за метр - не такие уж и маленькие деньги, особенно за такое). P.S. Кто вообще построил это одоробло?
Согласен, дом далеко не идеальный, вид не лучший, планировка очень специфическая. Но ему нужно около 100 метров без отделки именно в этом месте, а все остальные предложения значительно дороже. В общем, предложил он владельцу 120 тыс. за все - собственник пока не согласен... Но самое интересное не в этом. Попробуйте угадать, сколько стоила эта квартира в августе 2007 г. (дата покупки нынешним владельцем)?
Востаннє редагувалось Anadonta в Чет 10 січ, 2019 19:34, всього редагувалось 1 раз.
Шорса 32-в и 32-г строил Укрсибинвест, часть домов 32 строил ДБК-4, Поплавский позже туда полез. У меня была инвестиция в 32-в, ушел по переуступке +90% за пару лет. Кстати тогда поднял хай в ОП за просрочку сдачи, девочка пошла куда-то жаловаться на крикливого мужика и снизили с 5% до 1%. Тогда же смотрел 32-г, он на несколько месяцев раньше сдавался. Помню на этажах захватывали внутренние аппендиксы, строители говорили, кто на этаже раньше загородил кирпичом - того и подсобка. Я выходил в начале 2006 по 2300 метр двушки, но дальше был еще рост. Кстати во времена первого майдана москали гребли этажами, в ОП были в шоке.