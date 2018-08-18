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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1299
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
47
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
273
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
90
Раціональне планування та метраж
15%
201
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
244
Якість будівництва
16%
203
Всього голосів : 1299
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 18:32

  Faceless написав:
  UA написав:
  zzzzzz написав:Прикол. Пентхауз в том доме. 330 кв.

Экспозиция уже 6 лет !
Цена менялась 4 раза с 2 млн до 960 куе
Дизайн - пшонкастайл

https://rieltor.ua/flats-sale/view/4738078/

Где там пшонкасайл?
Просто приличный ремонт.

Согласен, стиль выдержан, это никак не пшонкастайл


Рококо ?
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 18:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  freeze написав:Рококо ?

Хз, наверное склонялись куда-то к барокко, но не суть важно. Это ж не музей. Но и тонн реквизита с иконами с позолотой тоже нет.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 18:51

  change_pm написав:Отрадный 2 и Кампус из новых и рядом.
Конечно, там нет таких маленьких квартир, как в Генезисе.

Отрадный2 гораздо дальше от метро и муравейник, Кампус муравейник в еще большей опе(частном секторе)
Цена объекта там есть до 25куе?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 18:58

  Прохожий написав:
  necovi4 написав:
  Kostia написав:если укрбуд достроит.

Микитась ключевая фигура в Укрбуде, лучший друг Кличка, когда выборы у Витали? Через год. Риск есть? Фиг его знает, везде риски есть. Хотя если отмотать ветку на пять лет назад и почитать,что здесь пишем, одни риски и зубожиння, ж.па в стране,нужно сидеть в кэше и никуда не рыпаться, хотя новых объектов вон сколько выкатили за это время)))

Вроде как Укрбуд в топовых застройщиках Киева, в кидках не замечен.
Но с другой стороны на Кайсарова комплекс стопорнулся наглухо хотя строили резво, а место там реальное овно...

строят каждый день, но медленно конечно
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 19:26

  airmax78 написав:Разноцветные латки - доставляют. Сопливые кондеры по всему фасаду - ну это уже как водится - без этого никуда.
Кстати, бетонные балки над окнами и перекрытия между этажами, не закрытые, как это положено, утеплителем - это мосты холода. Не знаю какой там стоит утеплитель в стене за фасадным кирпичом, но, скорее всего, латки связаны именно с этими швами, только не надо было ур** всю стену - надо было закрыть бетон. Короче - не нравится этот дом. Отказать (1200 за метр - не такие уж и маленькие деньги, особенно за такое).
P.S. Кто вообще построил это одоробло?


Согласен, дом далеко не идеальный, вид не лучший, планировка очень специфическая. Но ему нужно около 100 метров без отделки именно в этом месте, а все остальные предложения значительно дороже. В общем, предложил он владельцу 120 тыс. за все - собственник пока не согласен...
Но самое интересное не в этом. Попробуйте угадать, сколько стоила эта квартира в августе 2007 г. (дата покупки нынешним владельцем)?
Востаннє редагувалось Anadonta в Чет 10 січ, 2019 19:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 19:27

  UA написав:
  airmax78 написав:P.S. Кто вообще построил это одоробло?

Вроде Житлобуд в кооперации с Поплавским.


Это точно не Житлобуд - те строят значительно лучше, например, совсем рядом - Щорса, 36-Б. Земли действительно Поплавского, а застройщик no name и вряд ли работает на нашем рынке сегодня...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 19:48

Шорса 32-в и 32-г строил Укрсибинвест, часть домов 32 строил ДБК-4, Поплавский позже туда полез.
У меня была инвестиция в 32-в, ушел по переуступке +90% за пару лет. Кстати тогда поднял хай в ОП за просрочку сдачи, девочка пошла куда-то жаловаться на крикливого мужика и снизили с 5% до 1%. Тогда же смотрел 32-г, он на несколько месяцев раньше сдавался. Помню на этажах захватывали внутренние аппендиксы, строители говорили, кто на этаже раньше загородил кирпичом - того и подсобка.
Я выходил в начале 2006 по 2300 метр двушки, но дальше был еще рост.
Кстати во времена первого майдана москали гребли этажами, в ОП были в шоке.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 20:00

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:Вот еще в том же доме по 1070 за метр, но площадь большая 173 кв, но зато вид нормальный 19 эт
https://rieltor.ua/flats-sale/view/8920313/

Да, вид просто офигенный:
Зображення


А там вообще еще остались офигенные виды ? Просто этот вид лучше по сравнению с предыдущим.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 20:02

  Anadonta написав:Но самое интересное не в этом. Попробуйте угадать, сколько стоила эта квартира в августе 2007 г. (дата покупки нынешним владельцем)?


2500-3000 за квадрат. То есть 275-330 тыс.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 20:03

Бывалый

В те времена эти дома не казались такими уж страшными. Да и цены не очень шокировали потенциальных покупателей...
Anadonta
 
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