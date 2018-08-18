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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1299
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
47
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
273
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
90
Раціональне планування та метраж
15%
201
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
244
Якість будівництва
16%
203
Всього голосів : 1299
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 20:04

Anadonta
паПять ? :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 20:05

  zzzzzz написав:
  Anadonta написав:Но самое интересное не в этом. Попробуйте угадать, сколько стоила эта квартира в августе 2007 г. (дата покупки нынешним владельцем)?


2500-3000 за квадрат. То есть 275-330 тыс.


Плохо Вы думаете о том времени. Все было куда веселей...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 20:08

  zzzzzz написав:Anadonta
паПять ? :mrgreen:


До пяти августе 2007 г. еще не дошло, но весной 2008 г., думаю, было очень близко к этой цифре.
Сумму назову чуть позже, вдруг кто угадает?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 20:12

  Anadonta написав:
  zzzzzz написав:Anadonta
паПять ? :mrgreen:


До пяти августе 2007 г. еще не дошло, но весной 2008 г., думаю, было очень близко к этой цифре.
Сумму назову чуть позже, вдруг кто угадает?

350-385 куе.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 10 січ, 2019 20:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 20:12

  airmax78 написав:350 куе.

да похоже что 400-450
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 20:13

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:350 куе.

да похоже что 400-450

Не верю.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 20:20

  kingkongovets написав:10 лучших квартир 2018

https://www.the-village.com.ua/village/ ... 1TC2gsYaX0

Замиська квартира инстаблогера Леонида Мартынчика... Ущипните меня.
Тут Долярчик год всем мозг выносил: как ему денех много заработать. А тут прямо у него под боком земляк из воздуха делает денежку.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 20:31

  freeze написав:
  Faceless написав:
  UA написав:Где там пшонкасайл?
Просто приличный ремонт.

Согласен, стиль выдержан, это никак не пшонкастайл


Рококо ?

Модерн
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 20:35

  kingkongovets написав:10 лучших квартир 2018

https://www.the-village.com.ua/village/ ... 1TC2gsYaX0

Мария Рева - наверняка хороший художник с отличным вкусом, но зачем редакция журнала выставляет фотки этой квартиры?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 20:45

  UA написав:
  freeze написав:
  Faceless":UA написав:Где там пшонкасайл?
Просто приличный ремонт
-------
Согласен, стиль выдержан, это никак не пшонкастайл
---------
Рококо
-------
Модерн

https://www.livemaster.ru/topic/48874-s ... v-interere
Примеры Барокко, Рококо, Модерн
Похоже что это таки Модерн.
Живите своим умом!
zzzzzz
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