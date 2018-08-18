Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 січ, 2019 20:04
Anadonta
паПять ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Чет 10 січ, 2019 20:05
zzzzzz написав: Anadonta написав:
Но самое интересное не в этом. Попробуйте угадать, сколько стоила эта квартира в августе 2007 г. (дата покупки нынешним владельцем)?
2500-3000 за квадрат. То есть 275-330 тыс.
Плохо Вы думаете о том времени. Все было куда веселей...
Anadonta
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Додано: Чет 10 січ, 2019 20:08
zzzzzz написав: Anadonta
паПять ?
До пяти августе 2007 г. еще не дошло, но весной 2008 г., думаю, было очень близко к этой цифре.
Сумму назову чуть позже, вдруг кто угадает?
Anadonta
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Додано: Чет 10 січ, 2019 20:12
Anadonta написав: zzzzzz написав: Anadonta
паПять ?
До пяти августе 2007 г. еще не дошло, но весной 2008 г., думаю, было очень близко к этой цифре.
Сумму назову чуть позже, вдруг кто угадает?
350-385 куе.
Востаннє редагувалось
airmax78
в Чет 10 січ, 2019 20:13, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
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Додано: Чет 10 січ, 2019 20:12
airmax78 написав:
350 куе.
да похоже что 400-450
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Чет 10 січ, 2019 20:13
zzzzzz написав: airmax78 написав:
350 куе.
да похоже что 400-450
Не верю.
airmax78
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Додано: Чет 10 січ, 2019 20:20
Замиська квартира инстаблогера Леонида Мартынчика... Ущипните меня.
Тут Долярчик год всем мозг выносил: как ему денех много заработать. А тут прямо у него под боком земляк из воздуха делает денежку.
airmax78
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Додано: Чет 10 січ, 2019 20:31
freeze написав: Faceless написав: UA написав:
Где там пшонкасайл?
Просто приличный ремонт.
Согласен, стиль выдержан, это никак не пшонкастайл
Рококо ?
Модерн
UA
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Додано: Чет 10 січ, 2019 20:35
Мария Рева - наверняка хороший художник с отличным вкусом, но зачем редакция журнала выставляет фотки этой квартиры?
airmax78
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Додано: Чет 10 січ, 2019 20:45
UA написав: freeze написав: Faceless":UA написав:
Где там пшонкасайл?
Просто приличный ремонт
-------
Согласен, стиль выдержан, это никак не пшонкастайл
---------
Рококо
-------
Модерн
https://www.livemaster.ru/topic/48874-s ... v-interere
Примеры Барокко, Рококо, Модерн
Похоже что это таки Модерн.
Живите своим умом!
zzzzzz
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