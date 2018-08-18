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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1299
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
47
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
273
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
90
Раціональне планування та метраж
15%
201
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
244
Якість будівництва
16%
203
Всього голосів : 1299
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 20:46

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:350 куе.

да похоже что 400-450

хотелки такие мож и были но продаж по ним уже не было
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 20:50

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:350 куе.

да похоже что 400-450

Не верю.


400000 USD - указано в Договоре купли-продажи. При этом квартира покупалась без кредита, что повергает в шок! И после этого цены еще какое-то время росли, пусть и не такими темпами, как в 2005 - 2007 годах, но все же!
Конечно, сейчас ему продавать за 120 не очень весело...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 21:03

Anadonta
Убыточность инвестиции он осознал только через 12 лет , это радует :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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