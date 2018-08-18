хотелки такие мож и были но продаж по ним уже не было
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 січ, 2019 20:46
хотелки такие мож и были но продаж по ним уже не было
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 10 січ, 2019 20:50
400000 USD - указано в Договоре купли-продажи. При этом квартира покупалась без кредита, что повергает в шок! И после этого цены еще какое-то время росли, пусть и не такими темпами, как в 2005 - 2007 годах, но все же!
Конечно, сейчас ему продавать за 120 не очень весело...
Додано: Чет 10 січ, 2019 21:03
Anadonta
Убыточность инвестиции он осознал только через 12 лет , это радует
Живите своим умом!
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