Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Anadonta написав: 400000 USD - указано в Договоре купли-продажи. При этом квартира покупалась без кредита, что повергает в шок! И после этого цены еще какое-то время росли, пусть и не такими темпами, как в 2005 - 2007 годах, но все же! Конечно, сейчас ему продавать за 120 не очень весело...
Так продавцю ще хорошу ціну пропонують. Нинішній курс долара 28.00, тогочасний - 5.00. 28/5=5.6. 400000/5.6=71429 доларів. 120000-71429=48571. Навар складає 59.5%. Нехай би хапав $120000 і радів, що продав з профітом за нинішніх економічних умов.
ihorkyiv написав:Так продавцю ще хорошу ціну пропонують. Нинішній курс долара 28.00, тогочасний - 5.00. 28/5=5.6. 400000/5.6=71429 доларів. 120000-71429=48571. Навар складає 59.5%. Нехай би хапав $120000 і радів, що продав з профітом за нинішніх економічних умов.
Ну если считать через гривну, то да - сплошной профит! А в реале убыток 280 тыс. долларов. Вот такая выгодная "инвестиция"!
ihorkyiv написав:Так продавцю ще хорошу ціну пропонують. Нинішній курс долара 28.00, тогочасний - 5.00. 28/5=5.6. 400000/5.6=71429 доларів. 120000-71429=48571. Навар складає 59.5%. Нехай би хапав $120000 і радів, що продав з профітом за нинішніх економічних умов.
Нет, Вы не поняли - он купил ее не за 71429 USD, а всего-то почти в 6 раз дороже. Поэтому тут не профит 48.5 тыс., а убыток 280 тыс. долларов. Вот такая выгодная "инвестиция"!
Це ви не зрозуміли. Може я мало смайликів поставив ?? А взагалі визначальні слова - "за нинішніх економічних умов". А яку ціну сьогодні чекає продавець ? Може бажає $399000 ?? Як писав поет, "не той тепер Миргород, Хорол-річка не та..". Нехай бере 120 тисяч і радіє.