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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1299
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
47
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
273
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
90
Раціональне планування та метраж
15%
201
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
244
Якість будівництва
16%
203
Всього голосів : 1299
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 21:23

Anadonta
230-250
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 21:27

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:https://www.the-village.com.ua/village/service-shopping/apartments/273303-kvartira-slava-balbek-na-pushkinskiy
А ще тут був великий засклений балкон. Коли ми його розбирали – сусіди нам просто аплодували.

Респект товарищам.


как вам эта квартира?

Вообще удивительно как в этом рейтинге откровенно убогие квартиры чередуются с практически шедеврами мирового уровня. Такое впечатление, что это отчасти рейтинг хозяев, а не квартир.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 21:31

  Anadonta написав: 400000 USD - указано в Договоре купли-продажи. При этом квартира покупалась без кредита, что повергает в шок! И после этого цены еще какое-то время росли, пусть и не такими темпами, как в 2005 - 2007 годах, но все же!
Конечно, сейчас ему продавать за 120 не очень весело...

Так продавцю ще хорошу ціну пропонують. Нинішній курс долара 28.00, тогочасний - 5.00. 28/5=5.6. 400000/5.6=71429 доларів. 120000-71429=48571. Навар складає 59.5%. Нехай би хапав $120000 і радів, що продав з профітом за нинішніх економічних умов. :D
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 21:34

  Бывалый написав: Одна поставила цену +30-40% от рынка и так года 3 типа продает.

И таких пол ОЛХа.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 21:36

  zzzzzz написав:Anadonta
230-250


В точку - 235 тысяч! Я не знаю, что там было за состояние, но именно столько получил продавец. Правда, в этом случае уже не обошлось без кредита...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 21:41

  ihorkyiv написав:Так продавцю ще хорошу ціну пропонують. Нинішній курс долара 28.00, тогочасний - 5.00. 28/5=5.6. 400000/5.6=71429 доларів. 120000-71429=48571. Навар складає 59.5%. Нехай би хапав $120000 і радів, що продав з профітом за нинішніх економічних умов. :D


Ну если считать через гривну, то да - сплошной профит! А в реале убыток 280 тыс. долларов. Вот такая выгодная "инвестиция"!
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 21:48

Anadonta
Вы не поняли Игоря, он просто пересчитал цену в гривнах по курсу 2007 года
В гривнах прибыль 59%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 21:53

  Anadonta написав:
  ihorkyiv написав:Так продавцю ще хорошу ціну пропонують. Нинішній курс долара 28.00, тогочасний - 5.00. 28/5=5.6. 400000/5.6=71429 доларів. 120000-71429=48571. Навар складає 59.5%. Нехай би хапав $120000 і радів, що продав з профітом за нинішніх економічних умов. :D


Нет, Вы не поняли - он купил ее не за 71429 USD, а всего-то почти в 6 раз дороже. Поэтому тут не профит 48.5 тыс., а убыток 280 тыс. долларов. Вот такая выгодная "инвестиция"!

Це ви не зрозуміли. Може я мало смайликів поставив ?? А взагалі визначальні слова - "за нинішніх економічних умов". А яку ціну сьогодні чекає продавець ? Може бажає $399000 ?? Як писав поет, "не той тепер Миргород, Хорол-річка не та..". Нехай бере 120 тисяч і радіє.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 21:56

До 2020 года в Киеве появится 64 новых объекта велоинфраструктуры, – КГГА
https://biz.censor.net.ua/news/3105864/ ... ktury_kgga
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 21:58

https://www.the-village.com.ua/village/ ... a-kyivness
Продал пентхауз в Берлине, чтобы купить квартиру в Киеве

Только не показывайте Хомякоиду.
airmax78
 
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