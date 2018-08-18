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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 січ, 2019 22:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Флай, не благодари:
Додано: Чет 10 січ, 2019 22:07
Представляю какая там слышимость соседей
Живите своим умом!
Додано: Чет 10 січ, 2019 22:08
Это не убыток, а жертвоприношение верховному божеству Дорожаю от адептов (бетонопоклонников) этой секты.
Додано: Чет 10 січ, 2019 22:09
Думаю, что тыс 32 самый минимум за 40 метров, но! Вы через 6 месяцев уже сделаете ремонт и пустите арендаторов. Это Отрадный 2 (480 квартир).
Мне визуалки Генезиса нравятся, если достроят в таком виде, то будет самый модный дом на районе, но место...овно. Да, метро близко, минут 20 в горку, если здоровья не жалко. Все тут в основном, если пешие на скоростном ездят.
В Генезисе будет тоже много квартир, 2 очереди строительства. Т.е. первые очереди будут на стройке жить.
Но на луне пишут, что нет документов на строительство, сдача в 21 году первой очереди. Я бы честно говоря подождал результатов выборов, если для себя / под сдачу, а не переуступка.
Вчера проезжал мимо Манхетена, стал присматриваться. Если будут скидки какие, или вдруг девальвация, я б себе 1-к на высоком этаже взял.
+ метро близко
+ будет станция скоростного,
+ концепция (можно выйти из квартиры, все дела сделать, скупиться, в фитнес сходить, подлечиться, и все время в тапках)
+ однухи европейского стандарта
- 15 квартир на этаже,
- внутри дороги строится,
- непонятно, сколько будут строить и смогут ли сделать, как обещали. это все-таки КГС.
- видимо будет много офисов + аренды.
Может, что забыл.
Держите, плиз, в курсе, интересно, куда сейчас можно вложиться, чтоб не влошиться.
Додано: Чет 10 січ, 2019 22:11
интересно, а нельзя его нарезать на двушки под сдачу?
Додано: Чет 10 січ, 2019 22:15
За эту цену не окупаемо + нарезка, переделка тоже хороших денег стоит.
Додано: Чет 10 січ, 2019 22:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 10 січ, 2019 22:20
за эту цену не продадут где то встречала, почти цитата: "по всему миру началась деолигархизация"; судейско-прокурорские такое сейчас не купят, сильно заметное, ну а айтишники вряд ли поведутся
Интересно было бы план глянуть.
Додано: Чет 10 січ, 2019 22:22
покомнатно без нарезки, лол!
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 10 січ, 2019 22:25
Там уже осенью все видовые однушки ушли , а может и раньше.
Живите своим умом!
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