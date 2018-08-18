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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3244324532463247>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1299
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
47
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
273
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
90
Раціональне планування та метраж
15%
201
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
244
Якість будівництва
16%
203
Всього голосів : 1299
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 22:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Флай, не благодари: https://www.the-village.com.ua/village/ ... -z-gamakom
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 22:07

  airmax78 написав:Флай, не благодари: https://www.the-village.com.ua/village/ ... -z-gamakom


Представляю какая там слышимость соседей :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 22:08

  Anadonta написав:
  ihorkyiv написав:Так продавцю ще хорошу ціну пропонують. Нинішній курс долара 28.00, тогочасний - 5.00. 28/5=5.6. 400000/5.6=71429 доларів. 120000-71429=48571. Навар складає 59.5%. Нехай би хапав $120000 і радів, що продав з профітом за нинішніх економічних умов. :D


Ну если считать через гривну, то да - сплошной профит! А в реале убыток 280 тыс. долларов. Вот такая выгодная "инвестиция"!

Это не убыток, а жертвоприношение верховному божеству Дорожаю от адептов (бетонопоклонников) этой секты.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 22:09

  Прохожий написав:
  change_pm написав:Отрадный 2 и Кампус из новых и рядом.
Конечно, там нет таких маленьких квартир, как в Генезисе.

Отрадный2 гораздо дальше от метро и муравейник, Кампус муравейник в еще большей опе(частном секторе)
Цена объекта там есть до 25куе?


Думаю, что тыс 32 самый минимум за 40 метров, но! Вы через 6 месяцев уже сделаете ремонт и пустите арендаторов. Это Отрадный 2 (480 квартир).

Мне визуалки Генезиса нравятся, если достроят в таком виде, то будет самый модный дом на районе, но место...овно. Да, метро близко, минут 20 в горку, если здоровья не жалко. Все тут в основном, если пешие на скоростном ездят.
В Генезисе будет тоже много квартир, 2 очереди строительства. Т.е. первые очереди будут на стройке жить.

Но на луне пишут, что нет документов на строительство, сдача в 21 году первой очереди. Я бы честно говоря подождал результатов выборов, если для себя / под сдачу, а не переуступка.

Вчера проезжал мимо Манхетена, стал присматриваться. Если будут скидки какие, или вдруг девальвация, я б себе 1-к на высоком этаже взял.

+ метро близко
+ будет станция скоростного,
+ концепция (можно выйти из квартиры, все дела сделать, скупиться, в фитнес сходить, подлечиться, и все время в тапках)
+ однухи европейского стандарта

- 15 квартир на этаже,
- внутри дороги строится,
- непонятно, сколько будут строить и смогут ли сделать, как обещали. это все-таки КГС.
- видимо будет много офисов + аренды.
Может, что забыл.

Держите, плиз, в курсе, интересно, куда сейчас можно вложиться, чтоб не влошиться.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 22:11

  zzzzzz написав:Прикол. Пентхауз в том доме. 330 кв.

Экспозиция уже 6 лет !
Цена менялась 4 раза с 2 млн до 960 куе
Дизайн - пшонкастайл

https://rieltor.ua/flats-sale/view/4738078/
интересно, а нельзя его нарезать на двушки под сдачу?
vhata
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 22:15

  vhata написав:
  zzzzzz написав:Прикол. Пентхауз в том доме. 330 кв.

Экспозиция уже 6 лет !
Цена менялась 4 раза с 2 млн до 960 куе
Дизайн - пшонкастайл

https://rieltor.ua/flats-sale/view/4738078/
интересно, а нельзя его нарезать на двушки под сдачу?

За эту цену не окупаемо + нарезка, переделка тоже хороших денег стоит.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 22:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  change_pm написав:Вчера проезжал мимо Манхетена, стал присматриваться.

Манхетен уже давно оверпрайс
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 22:20

  UA написав:За эту цену не окупаемо + нарезка, переделка тоже хороших денег стоит.
за эту цену не продадут :) где то встречала, почти цитата: "по всему миру началась деолигархизация"; судейско-прокурорские такое сейчас не купят, сильно заметное, ну а айтишники вряд ли поведутся :)
Интересно было бы план глянуть.
vhata
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 22:22

  vhata написав:
  zzzzzz написав:Прикол. Пентхауз в том доме. 330 кв.

Экспозиция уже 6 лет !
Цена менялась 4 раза с 2 млн до 960 куе
Дизайн - пшонкастайл

https://rieltor.ua/flats-sale/view/4738078/
интересно, а нельзя его нарезать на двушки под сдачу?

покомнатно без нарезки, лол!
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 22:25

  Прохожий написав:
  change_pm написав:Вчера проезжал мимо Манхетена, стал присматриваться.

Манхетен уже давно оверпрайс



Там уже осенью все видовые однушки ушли , а может и раньше.
Живите своим умом!
zzzzzz
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