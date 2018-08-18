Додано: Чет 10 січ, 2019 22:09

Прохожий написав: change_pm написав: Отрадный 2 и Кампус из новых и рядом.

Конечно, там нет таких маленьких квартир, как в Генезисе. Отрадный 2 и Кампус из новых и рядом.Конечно, там нет таких маленьких квартир, как в Генезисе.

Отрадный2 гораздо дальше от метро и муравейник, Кампус муравейник в еще большей опе(частном секторе)

Цена объекта там есть до 25куе? Отрадный2 гораздо дальше от метро и муравейник, Кампус муравейник в еще большей опе(частном секторе)Цена объекта там есть до 25куе?

Думаю, что тыс 32 самый минимум за 40 метров, но! Вы через 6 месяцев уже сделаете ремонт и пустите арендаторов. Это Отрадный 2 (480 квартир).Мне визуалки Генезиса нравятся, если достроят в таком виде, то будет самый модный дом на районе, но место...овно. Да, метро близко, минут 20 в горку, если здоровья не жалко. Все тут в основном, если пешие на скоростном ездят.В Генезисе будет тоже много квартир, 2 очереди строительства. Т.е. первые очереди будут на стройке жить.Но на луне пишут, что нет документов на строительство, сдача в 21 году первой очереди. Я бы честно говоря подождал результатов выборов, если для себя / под сдачу, а не переуступка.Вчера проезжал мимо Манхетена, стал присматриваться. Если будут скидки какие, или вдруг девальвация, я б себе 1-к на высоком этаже взял.+ метро близко+ будет станция скоростного,+ концепция (можно выйти из квартиры, все дела сделать, скупиться, в фитнес сходить, подлечиться, и все время в тапках)+ однухи европейского стандарта- 15 квартир на этаже,- внутри дороги строится,- непонятно, сколько будут строить и смогут ли сделать, как обещали. это все-таки КГС.- видимо будет много офисов + аренды.Может, что забыл.Держите, плиз, в курсе, интересно, куда сейчас можно вложиться, чтоб не влошиться.