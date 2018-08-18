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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 січ, 2019 22:26
vhata написав:
интересно, а нельзя его нарезать на двушки под сдачу?
Можно сделать лакшери хостел.
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airmax78
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Додано: Чет 10 січ, 2019 22:27
Прохожий написав: change_pm написав:
Отрадный 2 и Кампус из новых и рядом.
Конечно, там нет таких маленьких квартир, как в Генезисе.
Отрадный2 гораздо дальше от метро и муравейник, Кампус муравейник в еще большей опе(частном секторе)
Цена объекта там есть до 25куе?
Очень рядом фемили от геоса. Там цены ниже, но локейшн пободрее у генезиса
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Додано: Чет 10 січ, 2019 22:28
airmax78 написав:
Можно сделать лакшери хостел.
вас соседи линчуют
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Додано: Чет 10 січ, 2019 22:29
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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