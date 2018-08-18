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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3244324532463247

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1299
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
47
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
273
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
90
Раціональне планування та метраж
15%
201
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
244
Якість будівництва
16%
203
Всього голосів : 1299
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 22:26

  vhata написав:
  zzzzzz написав:Прикол. Пентхауз в том доме. 330 кв.

Экспозиция уже 6 лет !
Цена менялась 4 раза с 2 млн до 960 куе
Дизайн - пшонкастайл

https://rieltor.ua/flats-sale/view/4738078/
интересно, а нельзя его нарезать на двушки под сдачу?

Можно сделать лакшери хостел.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 22:27

  Прохожий написав:
  change_pm написав:Отрадный 2 и Кампус из новых и рядом.
Конечно, там нет таких маленьких квартир, как в Генезисе.

Отрадный2 гораздо дальше от метро и муравейник, Кампус муравейник в еще большей опе(частном секторе)
Цена объекта там есть до 25куе?

Очень рядом фемили от геоса. Там цены ниже, но локейшн пободрее у генезиса
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 22:28

  airmax78 написав:Можно сделать лакшери хостел.
вас соседи линчуют
vhata
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 22:29

  airmax78 написав:Флай, не благодари: https://www.the-village.com.ua/village/ ... -z-gamakom

Natt! де Natt ?!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 22:40

Ну как можно так раскладывать плитку?
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И такое тоже попадает в рейтинг.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 22:40

  vhata написав:
  airmax78 написав:Можно сделать лакшери хостел.
вас соседи линчуют

тю...через бво сныкаться, делов то.. :mrgreen:

ну-с, уважаемые, кому тут лям ляжку жжет?! ))) :mrgreen:
Востаннє редагувалось plugatyrev в Чет 10 січ, 2019 22:43, всього редагувалось 1 раз.
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 22:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

а вы знаете что у нас в стране 7 200 000 пенсионеров
petrov
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 23:13

Оказывается уже Кибальчича в продаже.

Однушка 30 метров если сразу оплачиваешь получается 21,5 куе

https://kmb.ua/ua/objects/zhk-ul-kibalc ... oor-1:358/
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 00:00

  zzzzzz написав:Оказывается уже Кибальчича в продаже.

Однушка 30 метров если сразу оплачиваешь получается 21,5 куе

https://kmb.ua/ua/objects/zhk-ul-kibalc ... oor-1:358/

А место не такое плохое как может показаться, интересный вариант
Kostia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 00:08

  airmax78 написав:Флай, не благодари: https://www.the-village.com.ua/village/ ... -z-gamakom

Это больше подходит :) https://www.the-village.com.ua/village/ ... ava-balbek
stm
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