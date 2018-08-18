Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 січ, 2019 22:26
vhata написав:
интересно, а нельзя его нарезать на двушки под сдачу?
Можно сделать лакшери хостел.
airmax78
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Додано: Чет 10 січ, 2019 22:27
Прохожий написав: change_pm написав:
Отрадный 2 и Кампус из новых и рядом.
Конечно, там нет таких маленьких квартир, как в Генезисе.
Отрадный2 гораздо дальше от метро и муравейник, Кампус муравейник в еще большей опе(частном секторе)
Цена объекта там есть до 25куе?
Очень рядом фемили от геоса. Там цены ниже, но локейшн пободрее у генезиса
Kostia
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Додано: Чет 10 січ, 2019 22:28
airmax78 написав:
Можно сделать лакшери хостел.
вас соседи линчуют
vhata
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Додано: Чет 10 січ, 2019 22:29
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Додано: Чет 10 січ, 2019 22:40
Ну как можно так раскладывать плитку?
И такое тоже попадает в рейтинг.
airmax78
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Додано: Чет 10 січ, 2019 22:40
vhata написав: airmax78 написав:
Можно сделать лакшери хостел.
вас соседи линчуют
тю...через бво сныкаться, делов то..
ну-с, уважаемые, кому тут лям ляжку жжет?! )))
Востаннє редагувалось
plugatyrev
в Чет 10 січ, 2019 22:43, всього редагувалось 1 раз.
plugatyrev
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Додано: Чет 10 січ, 2019 22:41
а вы знаете что у нас в стране 7 200 000 пенсионеров
petrov
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Додано: Чет 10 січ, 2019 23:13
Оказывается уже Кибальчича в продаже.
Однушка 30 метров если сразу оплачиваешь получается 21,5 куе
https://kmb.ua/ua/objects/zhk-ul-kibalc ... oor-1:358/
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 00:00
А место не такое плохое как может показаться, интересный вариант
Kostia
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 00:08
stm
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