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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3245324632473248

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1299
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
47
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
273
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
90
Раціональне планування та метраж
15%
201
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
244
Якість будівництва
16%
203
Всього голосів : 1299
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 00:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Бомбер рисует устойчивый рост.... до мая цены будут расти...
Но меня напрягают прогнозы Влада Харьковского... а у него чуйка дай Бог каждому...
petrov
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 00:42

  petrov написав:Бомбер рисует устойчивый рост.... до мая цены будут расти...
Но меня напрягают прогнозы Влада Харьковского... а у него чуйка дай Бог каждому...


Какой ты унылый ***, уня..
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 00:45

  stm написав:
  airmax78 написав:Флай, не благодари: https://www.the-village.com.ua/village/ ... -z-gamakom

Это больше подходит :) https://www.the-village.com.ua/village/ ... ava-balbek

Здесь только сантехники и перегородок на цену цоколя.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 00:47

  airmax78 написав:
  stm написав:
  airmax78 написав:Флай, не благодари: https://www.the-village.com.ua/village/ ... -z-gamakom

Это больше подходит :) https://www.the-village.com.ua/village/ ... ava-balbek

Здесь только сантехники и перегородок на цену цоколя.


Та да, цена ремонта первого 28 тыс.грн, второго 15 куе.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 00:50

чикага
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https://ua.m2bomber.com/newbuilding/538 ... tral-house
baraka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 00:50

  Kostia написав:
  zzzzzz написав:Оказывается уже Кибальчича в продаже.

Однушка 30 метров если сразу оплачиваешь получается 21,5 куе

https://kmb.ua/ua/objects/zhk-ul-kibalc ... oor-1:358/

А место не такое плохое как может показаться, интересный вариант


Для перепродажи или для аренды ?
Вот вторичка рядом, с хорошим видом как для этого района 27,5 куе 32кв.м.
https://m.olx.ua/obyavlenie/prodazha-1- ... n=6&page=1

Или вот, новострой дом сдан, модные мопы)) 35кв, 27,5куе
https://m.olx.ua/obyavlenie/zhk-il-pati ... =11&page=1
Востаннє редагувалось zzzzzz в П'ят 11 січ, 2019 01:27, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 01:26

  zzzzzz написав:
  Kostia написав:
  zzzzzz написав:Оказывается уже Кибальчича в продаже.

Однушка 30 метров если сразу оплачиваешь получается 21,5 куе

https://kmb.ua/ua/objects/zhk-ul-kibalc ... oor-1:358/

А место не такое плохое как может показаться, интересный вариант


Для перепродажи или для аренды ?

Для перепродажи или жизни, на этот бюджет
Kostia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 01:32

  Kostia написав:
  zzzzzz написав:
  Kostia написав:[quote="4549833:zzzzzz"Оказывается уже Кибальчича в продаже.

Однушка 30 метров если сразу оплачиваешь получается 21,5 куе

https://kmb.ua/ua/objects/zhk-ul-kibalc ... oor-1:358/

А место не такое плохое как может показаться, интересный вариант


Для перепродажи или для аренды ?[/quote
Для перепродажи или жизни, на этот бюджет


Рядом вторичка тоже по 700-800 за метр

По 1куе вряд ли можно продать. Не тот район.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 06:58

  petrov написав:Бомбер рисует устойчивый рост.... до мая цены будут расти...
Но меня напрягают прогнозы Влада Харьковского... а у него чуйка дай Бог каждому...


Унуноктій, знову ти???
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 07:00

  petrov написав:а вы знаете что у нас в стране 7 200 000 пенсионеров

Саме вони й будуть розкуповувати житло в Києві!
Більше нікому.

За логікою місцевих хіпстерів, чим більше пенсіонерів, тим вищі ціни на житло)))


Бу-га-га))))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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