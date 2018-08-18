Бомбер рисует устойчивый рост.... до мая цены будут расти...
Но меня напрягают прогнозы Влада Харьковского... а у него чуйка дай Бог каждому...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 січ, 2019 00:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Бомбер рисует устойчивый рост.... до мая цены будут расти...
Но меня напрягают прогнозы Влада Харьковского... а у него чуйка дай Бог каждому...
Додано: П'ят 11 січ, 2019 00:42
Какой ты унылый ***, уня..
главное оружие рашистов - ложь
Додано: П'ят 11 січ, 2019 00:45
Здесь только сантехники и перегородок на цену цоколя.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 00:47
Та да, цена ремонта первого 28 тыс.грн, второго 15 куе.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 11 січ, 2019 00:50
чикага
видео и панорамы
Додано: П'ят 11 січ, 2019 00:50
Для перепродажи или для аренды ?
Вот вторичка рядом, с хорошим видом как для этого района 27,5 куе 32кв.м.
Или вот, новострой дом сдан, модные мопы)) 35кв, 27,5куе
Востаннє редагувалось zzzzzz в П'ят 11 січ, 2019 01:27, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 11 січ, 2019 01:26
Для перепродажи или жизни, на этот бюджет
Додано: П'ят 11 січ, 2019 01:32
Рядом вторичка тоже по 700-800 за метр
По 1куе вряд ли можно продать. Не тот район.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 11 січ, 2019 06:58
Унуноктій, знову ти???
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: П'ят 11 січ, 2019 07:00
Саме вони й будуть розкуповувати житло в Києві!
Більше нікому.
За логікою місцевих хіпстерів, чим більше пенсіонерів, тим вищі ціни на житло)))
Бу-га-га))))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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