Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 січ, 2019 00:42
petrov написав:
Бомбер рисует устойчивый рост.... до мая цены будут расти...
Но меня напрягают прогнозы Влада Харьковского... а у него чуйка дай Бог каждому...
Какой ты унылый ***, уня..
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 00:45
Здесь только сантехники и перегородок на цену цоколя.
airmax78
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 00:47
airmax78 написав:
Здесь только сантехники и перегородок на цену цоколя.
Та да, цена ремонта первого 28 тыс.грн, второго 15 куе.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 00:50
baraka
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 00:50
Kostia написав:
А место не такое плохое как может показаться, интересный вариант
Для перепродажи или для аренды ?
Вот вторичка рядом, с хорошим видом как для этого района 27,5 куе 32кв.м.
https://m.olx.ua/obyavlenie/prodazha-1- ... n=6&page=1
Или вот, новострой дом сдан, модные мопы)) 35кв, 27,5куе
https://m.olx.ua/obyavlenie/zhk-il-pati ... =11&page=1
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zzzzzz
в П'ят 11 січ, 2019 01:27, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 01:26
zzzzzz написав: Kostia написав:
А место не такое плохое как может показаться, интересный вариант
Для перепродажи или для аренды ?
Для перепродажи или жизни, на этот бюджет
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 01:32
Kostia написав: zzzzzz написав:
А место не такое плохое как может показаться, интересный вариант
Для перепродажи или для аренды ?[/quote
Для перепродажи или жизни, на этот бюджет
Рядом вторичка тоже по 700-800 за метр
По 1куе вряд ли можно продать. Не тот район.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 06:58
petrov написав:
Бомбер рисует устойчивый рост.... до мая цены будут расти...
Но меня напрягают прогнозы Влада Харьковского... а у него чуйка дай Бог каждому...
Унуноктій, знову ти???
Навіщо накидаєш гівно на вентилятор?
Чудово знаєш, що для "дорожаю" немає жодного підгрунтя.
Ж-о-д-н-о-г-о !!!!
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Frant
в П'ят 11 січ, 2019 08:05, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 08:41
Это, конечно, театр какого-то 6ля9ского абсурда:
https://m.censor.net.ua/resonance/31058 ... grabeja_na
Отказываюсь понимать.
airmax78
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 09:23
Frant написав: petrov написав:
Бомбер рисует устойчивый рост.... до мая цены будут расти...
Но меня напрягают прогнозы Влада Харьковского... а у него чуйка дай Бог каждому...
Унуноктій, знову ти???
Навіщо накидаєш гівно на вентилятор?
Чудово знаєш, що для "дорожаю" немає жодного підгрунтя.
Ж-о-д-н-о-г-о !!!!
ну не знаю, промониторил цены по бюджету 25 000 только Медовый и Навигатор, Эврика уже не влазит.
Ну ещё Оранж до 25 000 но не хочу все яйца в одну корзину.
p/s/ покупаю не я а близкий родственник
petrov
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