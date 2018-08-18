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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3247324832493250>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1299
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
47
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
273
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
90
Раціональне планування та метраж
15%
201
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
244
Якість будівництва
16%
203
Всього голосів : 1299
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 09:38

  airmax78 написав:Это, конечно, театр какого-то 6ля9ского абсурда: https://m.censor.net.ua/resonance/31058 ... grabeja_na
Отказываюсь понимать.

"совет да любовь" :mrgreen:
переход на семейный подряд.
как в том анекдоте - "пистолет дали - так крутись как хочешь."
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 09:40

Я б тих дізінерів повбивав. Мало того що багато непрактичних рішень, но стекляні двері в уборну це прямо ноу-хау. Прям готова квартира для Дому-3.

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Бывалый
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 09:43

  zzzzzz написав:
  Kostia написав:
  zzzzzz написав:Для перепродажи или для аренды ?[/quote
Для перепродажи или жизни, на этот бюджет


Рядом вторичка тоже по 700-800 за метр

По 1куе вряд ли можно продать. Не тот район.

1 куе это почти +50 к стоимости сегодняшней. Покажите объекты на которых сейчас можно делать +50 в долларе
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 09:45

  petrov написав:
  Frant написав:
  petrov написав:Бомбер рисует устойчивый рост.... до мая цены будут расти...
Но меня напрягают прогнозы Влада Харьковского... а у него чуйка дай Бог каждому...


Унуноктій, знову ти???
Навіщо накидаєш гівно на вентилятор?

Чудово знаєш, що для "дорожаю" немає жодного підгрунтя.
Ж-о-д-н-о-г-о !!!!

ну не знаю, промониторил цены по бюджету 25 000 только Медовый и Навигатор, Эврика уже не влазит.
Ну ещё Оранж до 25 000 но не хочу все яйца в одну корзину.
p/s/ покупаю не я а близкий родственник

Фемили, генезис, кибальчича
Kostia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 09:49

  Kostia написав:
  petrov написав:
  Frant написав:
Унуноктій, знову ти???
Навіщо накидаєш гівно на вентилятор?

Чудово знаєш, що для "дорожаю" немає жодного підгрунтя.
Ж-о-д-н-о-г-о !!!!

ну не знаю, промониторил цены по бюджету 25 000 только Медовый и Навигатор, Эврика уже не влазит.
Ну ещё Оранж до 25 000 но не хочу все яйца в одну корзину.
p/s/ покупаю не я а близкий родственник

Фемили, генезис, кибальчича

фемели тот же застройщик что и оранж
генезис это укрбуд (кидалы)
кибальчича левый берег
petrov
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 09:59

  petrov написав:
  Kostia написав:
  petrov написав:ну не знаю, промониторил цены по бюджету 25 000 только Медовый и Навигатор, Эврика уже не влазит.
Ну ещё Оранж до 25 000 но не хочу все яйца в одну корзину.
p/s/ покупаю не я а близкий родственник

Фемили, генезис, кибальчича

фемели тот же застройщик что и оранж
генезис это укрбуд (кидалы)
кибальчича левый берег

Сомнения насчёт геоса?
С укрбудом не понятно, согласен
Левый берег, но не такая ж*** как тот же навигатор
Kostia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:11

  airmax78 написав:
  stm написав:
  airmax78 написав:Флай, не благодари: https://www.the-village.com.ua/village/ ... -z-gamakom

Это больше подходит :) https://www.the-village.com.ua/village/ ... ava-balbek

Здесь только сантехники и перегородок на цену цоколя.

работали со Славой соседи.Такие ремонты тянут лямы.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:30

  Бывалый написав:Я б тих дізінерів повбивав. Мало того що багато непрактичних рішень, но стекляні двері в уборну це прямо ноу-хау. Прям готова квартира для Дому-3.

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Там слева, в санузле, шторка непрозрачная, которую можно задернуть. Вот трубы пластиковые под раковиной можно было бы и закрыть.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:35

  Мизантрóп написав:
  airmax78 написав:
  stm написав:Это больше подходит :) https://www.the-village.com.ua/village/ ... ava-balbek

Здесь только сантехники и перегородок на цену цоколя.

работали со Славой соседи.Такие ремонты тянут лямы.

Там 15ку, ИМХО, от балды написали. Один дизайн-проект стоил минимум штуцер.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:02

  zzzzzz написав:
  Kostia написав:
  zzzzzz написав:Оказывается уже Кибальчича в продаже.

Однушка 30 метров если сразу оплачиваешь получается 21,5 куе

https://kmb.ua/ua/objects/zhk-ul-kibalc ... oor-1:358/

А место не такое плохое как может показаться, интересный вариант


Для перепродажи или для аренды ?
Вот вторичка рядом, с хорошим видом как для этого района 27,5 куе 32кв.м.
https://m.olx.ua/obyavlenie/prodazha-1- ... n=6&page=1

Или вот, новострой дом сдан, модные мопы)) 35кв, 27,5куе
https://m.olx.ua/obyavlenie/zhk-il-pati ... =11&page=1

Места совсем не фонтан. Эконом класс без метро не должен быть.
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