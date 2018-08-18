Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 січ, 2019 09:38
"совет да любовь"
переход на семейный подряд.
как в том анекдоте - "пистолет дали - так крутись как хочешь."
19yuriy91
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 09:43
zzzzzz написав: Kostia написав: zzzzzz написав:
Для перепродажи или для аренды ?[/quote
Для перепродажи или жизни, на этот бюджет
Рядом вторичка тоже по 700-800 за метр
По 1куе вряд ли можно продать. Не тот район.
1 куе это почти +50 к стоимости сегодняшней. Покажите объекты на которых сейчас можно делать +50 в долларе
Kostia
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 09:45
petrov написав: Frant написав: petrov написав:
Бомбер рисует устойчивый рост.... до мая цены будут расти...
Но меня напрягают прогнозы Влада Харьковского... а у него чуйка дай Бог каждому...
Унуноктій, знову ти???
Навіщо накидаєш гівно на вентилятор?
Чудово знаєш, що для "дорожаю" немає жодного підгрунтя.
Ж-о-д-н-о-г-о !!!!
ну не знаю, промониторил цены по бюджету 25 000 только Медовый и Навигатор, Эврика уже не влазит.
Ну ещё Оранж до 25 000 но не хочу все яйца в одну корзину.
p/s/ покупаю не я а близкий родственник
Фемили, генезис, кибальчича
Kostia
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 09:49
Kostia написав: petrov написав: Frant написав:
Унуноктій, знову ти???
Навіщо накидаєш гівно на вентилятор?
Чудово знаєш, що для "дорожаю" немає жодного підгрунтя.
Ж-о-д-н-о-г-о !!!!
ну не знаю, промониторил цены по бюджету 25 000 только Медовый и Навигатор, Эврика уже не влазит.
Ну ещё Оранж до 25 000 но не хочу все яйца в одну корзину.
p/s/ покупаю не я а близкий родственник
Фемили, генезис, кибальчича
фемели тот же застройщик что и оранж
генезис это укрбуд (кидалы)
кибальчича левый берег
petrov
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 09:59
petrov написав: Kostia написав: petrov написав:
ну не знаю, промониторил цены по бюджету 25 000 только Медовый и Навигатор, Эврика уже не влазит.
Ну ещё Оранж до 25 000 но не хочу все яйца в одну корзину.
p/s/ покупаю не я а близкий родственник
Фемили, генезис, кибальчича
фемели тот же застройщик что и оранж
генезис это укрбуд (кидалы)
кибальчича левый берег
Сомнения насчёт геоса?
С укрбудом не понятно, согласен
Левый берег, но не такая ж*** как тот же навигатор
Kostia
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:11
airmax78 написав:
Здесь только сантехники и перегородок на цену цоколя.
работали со Славой соседи.Такие ремонты тянут лямы.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:30
Бывалый написав:
Я б тих дізінерів повбивав. Мало того що багато непрактичних рішень, но стекляні двері в уборну це прямо ноу-хау. Прям готова квартира для Дому-3.
Там слева, в санузле, шторка непрозрачная, которую можно задернуть. Вот трубы пластиковые под раковиной можно было бы и закрыть.
airmax78
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:35
Мизантрóп написав: airmax78 написав:
Здесь только сантехники и перегородок на цену цоколя.
работали со Славой соседи.Такие ремонты тянут лямы.
Там 15ку, ИМХО, от балды написали. Один дизайн-проект стоил минимум штуцер.
airmax78
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:02
Места совсем не фонтан. Эконом класс без метро не должен быть.
hume
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