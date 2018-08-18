Если рядом метро то по цене это уже не эконом)
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:08
Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:25
что вижу о том и пою?
ремонт явно не закончен. кому-то скоро будет комфортно, а кто-то еще лет 10 по съёмным
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:28
Цікаво, люди колись будуть включати мозок чи ні?
По першій фотці жк з модним мопом, видно, що будівництво ведеться на землях під індивідуальне будівництво...
Всім процвітання!
|