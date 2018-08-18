Если рядом метро то по цене это уже не эконом)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:08
Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:25
что вижу о том и пою?
ремонт явно не закончен. кому-то скоро будет комфортно, а кто-то еще лет 10 по съёмным
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:28
Цікаво, люди колись будуть включати мозок чи ні?
По першій фотці жк з модним мопом, видно, що будівництво ведеться на землях під індивідуальне будівництво...
Всім процвітання!
Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:52
и снова газ
''Ми повинні були померти'': в житловому будинку Києва сталася НП
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:08
Уже не знаете к чему прикопаться. "Ремонт явно не закончен", но расставлен весь декор, техника, мебель, посуда, на полу лежит ковер...
Юра, вы в своих попытках как-то меня укусить довольно забавны. Не так, конечно, как яростный Сомик, но уже близко.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:09
Вести с полей: однуха на венике 37квадратов сдалась за 7500 в течении одного дня.
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Жк нова англія. Відкрив. 1к 44 кв.м.
1150 кгрн. Введення панельки колись потім.
Оку...їв. закрив.
Більше відкривати не буду. Спілкуватися з забудовниками, які не застосовують індекс доміка, теж.
Всім процвітання!
Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:53
Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:54
Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:56
так это хорошо?
кто-то 11 000 за крушу медетировал,а тут такой поворот...
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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