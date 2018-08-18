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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3248324932503251>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1299
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
47
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
273
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
90
Раціональне планування та метраж
15%
201
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
244
Якість будівництва
16%
203
Всього голосів : 1299
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:08

  hume написав:Места совсем не фонтан. Эконом класс без метро не должен быть.

Если рядом метро то по цене это уже не эконом)
Kostia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:25

  airmax78 написав:...Вот трубы пластиковые под раковиной можно было бы и закрыть.

что вижу о том и пою?
ремонт явно не закончен. кому-то скоро будет комфортно, а кто-то еще лет 10 по съёмным
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:28

  hume написав:
  zzzzzz написав:
Для перепродажи или для аренды ?
Вот вторичка рядом, с хорошим видом как для этого района 27,5 куе 32кв.м.
https://m.olx.ua/obyavlenie/prodazha-1- ... n=6&page=1

Или вот, новострой дом сдан, модные мопы)) 35кв, 27,5куе
https://m.olx.ua/obyavlenie/zhk-il-pati ... =11&page=1

Места совсем не фонтан. Эконом класс без метро не должен быть.

Цікаво, люди колись будуть включати мозок чи ні?
По першій фотці жк з модним мопом, видно, що будівництво ведеться на землях під індивідуальне будівництво...
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:52

и снова газ

''Ми повинні були померти'': в житловому будинку Києва сталася НП

https://www.obozrevatel.com/ukr/kiyany/ ... SQ87n0tC1s
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:08

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:...Вот трубы пластиковые под раковиной можно было бы и закрыть.

что вижу о том и пою?
ремонт явно не закончен. кому-то скоро будет комфортно, а кто-то еще лет 10 по съёмным

Уже не знаете к чему прикопаться. "Ремонт явно не закончен", но расставлен весь декор, техника, мебель, посуда, на полу лежит ковер...
Юра, вы в своих попытках как-то меня укусить довольно забавны. Не так, конечно, как яростный Сомик, но уже близко.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:09

Вести с полей: однуха на венике 37квадратов сдалась за 7500 в течении одного дня.
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
KIM
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Жк нова англія. Відкрив. 1к 44 кв.м.
1150 кгрн. Введення панельки колись потім.
Оку...їв. закрив.
Більше відкривати не буду. Спілкуватися з забудовниками, які не застосовують індекс доміка, теж.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:53

  KIM написав:Вести с полей: однуха на венике 37квадратов сдалась за 7500 в течении одного дня.

Новострой или шлак?
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:54

  KIM написав:Вести с полей: однуха на венике 37квадратов сдалась за 7500 в течении одного дня.

37квадратов
Новострой?
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:56

  KIM написав:Вести с полей: однуха на венике 37квадратов сдалась за 7500 в течении одного дня.

так это хорошо?
кто-то 11 000 за крушу медетировал,а тут такой поворот...
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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