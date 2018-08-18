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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3248324932503251

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1299
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
47
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
273
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
90
Раціональне планування та метраж
15%
201
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
244
Якість будівництва
16%
203
Всього голосів : 1299
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:57

  UA написав:
  KIM написав:Вести с полей: однуха на венике 37квадратов сдалась за 7500 в течении одного дня.

37квадратов
Новострой?

Хрущовки 1к - площа 32 м2.
Сталінки і брежнєвки - 35-37 м2
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:00

о миграции, зубожинни и заколоченных окнах
маст ту рид

https://www.facebook.com/permalink.php? ... 6588527114
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:03

  kingkongovets написав:о миграции, зубожинни и заколоченных окнах
маст ту рид

https://www.facebook.com/permalink.php? ... 6588527114


Рожевоокулярна маячня якоїсь молодої креативної менеджерки, яка ніколи не їздила електричкою і не бувала далі великої кільцевої дороги. :mrgreen:

Пишы іщьо!

Абож сідай на свій триколісний велосипед і поїдь в провінцію, за 150 км від Києва)) :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:17

модераторы, не пора ли уже забанить франта за флуд?
чел годами пишет одну и ту же хрень одними и теми же словами, вам еще не надоело ее стирать?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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