Хрущовки 1к - площа 32 м2.
Сталінки і брежнєвки - 35-37 м2
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:57
Хрущовки 1к - площа 32 м2.
Сталінки і брежнєвки - 35-37 м2
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:00
о миграции, зубожинни и заколоченных окнах
маст ту рид
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:03
Рожевоокулярна маячня якоїсь молодої креативної менеджерки, яка ніколи не їздила електричкою і не бувала далі великої кільцевої дороги.
Пишы іщьо!
Абож сідай на свій триколісний велосипед і поїдь в провінцію, за 150 км від Києва))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:17
модераторы, не пора ли уже забанить франта за флуд?
чел годами пишет одну и ту же хрень одними и теми же словами, вам еще не надоело ее стирать?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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