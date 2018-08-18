Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:43

kingkongovets написав: Определены лучшие проекты смарт-квартир в Киеве



https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... e=facebook Определены лучшие проектыв Киеве

смарт

"Анна и ее парень в течение пяти лет вместе собирали на квартиру, но на классическую однокомнатную все равно не хватило, и пришлось покупать "". Жилье площадью 18 кв. м. В квартире все находится в одном помещении – кухня, спальня и даже кабинет.И дети, и плачи, и крики ночью, и музыка", – рассказывает Анна.Сейчас парень Анны в командировке. Девушка говорит, что только сейчас у нее появилось свободное пространство."Если он хочет спать, а я хочу попить чая или кофе, или мне нужно задержаться поработать до 2-3 часов ночи, а ему нужно утром вставать – то это трудности", – говорит Анна.. А холодильник поставить можно только мини, поэтому готовить еду на несколько дней невозможно."Диван у нас раскладывается, можно вместиться, но тогда кабинет отсутствует", – говорит девушка.Но есть еще один нюанс, о котором большинство покупателей "смарт-квартир" не знает, предупреждает эксперт по недвижимости."В Киеве подчем сумма коммунальных платежей за жилое помещение. И главное: такая квартира будет находится в собственности жильца, но зарегистрироваться там будет невозможно.Напомним, в 2017 году в Украине построено и сдано в эксплуатацию рекордное количество квартир – 126 610. Такого количества жилья в Украине не строилось с 1990-х годов. А вот средняя площадь квартир с каждым годом сокращается"