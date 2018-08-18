Хрущовки 1к - площа 32 м2.
Сталінки і брежнєвки - 35-37 м2
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:57
Хрущовки 1к - площа 32 м2.
Сталінки і брежнєвки - 35-37 м2
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:00
о миграции, зубожинни и заколоченных окнах
маст ту рид
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:32
Определены лучшие проекты смарт-квартир в Киеве
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:43
"Хрущовські" квартири - то справжні палаци,у порівнянні з смарт-гівном.
"Анна и ее парень в течение пяти лет вместе собирали на квартиру, но на классическую однокомнатную все равно не хватило, и пришлось покупать "смарт". Жилье площадью 18 кв. м. В квартире все находится в одном помещении – кухня, спальня и даже кабинет. Эйфория от покупки жилья прошла уже через неделю.
"Отсутствует звукоизоляция. То есть если вечеринка справа или слева – у нас все слышно. И дети, и плачи, и крики ночью, и музыка", – рассказывает Анна.
Сейчас парень Анны в командировке. Девушка говорит, что только сейчас у нее появилось свободное пространство.
"Если он хочет спать, а я хочу попить чая или кофе, или мне нужно задержаться поработать до 2-3 часов ночи, а ему нужно утром вставать – то это трудности", – говорит Анна.
Еще один минус – лишь один встроенный шкаф, из которого выпадают вещи. А холодильник поставить можно только мини, поэтому готовить еду на несколько дней невозможно.
"Диван у нас раскладывается, можно вместиться, но тогда кабинет отсутствует", – говорит девушка.
Но есть еще один нюанс, о котором большинство покупателей "смарт-квартир" не знает, предупреждает эксперт по недвижимости.
"В Киеве под смарт квартиры переоборудованы бывшие хозяйственные и складские помещения. Это нежилые помещения, потому коммунальные платежи будут выше чем в жилом секторе", – рассказывает эксперт по недвижимости Елена Малинкова.
Это может быть вдвое больше, чем сумма коммунальных платежей за жилое помещение. И главное: такая квартира будет находится в собственности жильца, но зарегистрироваться там будет невозможно.
Напомним, в 2017 году в Украине построено и сдано в эксплуатацию рекордное количество квартир – 126 610. Такого количества жилья в Украине не строилось с 1990-х годов. А вот средняя площадь квартир с каждым годом сокращается"
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 11 січ, 2019 14:14, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
18 квадратов - это меньше маленького гостиничного номера, в котором ты останавливаешься на 2-3 дня и то - тесно. Как можно покупать квартиру площадью 18 квадратов за, в общем-то, не такие уж маленькие деньги - я не понимаю.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:51
Все что надо знать о хороших "смарт-квартирах".
Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:08
Журнашлюшки. Что с них взять. Две из трех в номинации 30-40 кв.м.
Всім процвітання!
Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:47
Первый Ну да, я это и имел в виду. Тяжело дизайнерам работать с объектами 18-20-30 квадратов. Возни не на много меньше чем с большой квартирой (если не больше), а доход... Не выставишь же прайс в 100 баксов за метр дизайн-проекта. Все те же 20-30... Не интересно.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:53
Зараз Франт напише, що не їздили Ваші дизайнери електричною до ніжина, якщо відмовляються від проекту на 900 дол США.
Я про якість підготовки матеріалів і незаангажованості конкурсів. В номінації квартир 30-40 метрів перемогли квартири 50 і 60 метрів, що формально потрапити в номінацію не могли...
Журнашлюшки,як не крути.
Всім процвітання!
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