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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3248324932503251

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1299
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
47
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
273
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
90
Раціональне планування та метраж
15%
201
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
244
Якість будівництва
16%
203
Всього голосів : 1299
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:57

  UA написав:
  KIM написав:Вести с полей: однуха на венике 37квадратов сдалась за 7500 в течении одного дня.

37квадратов
Новострой?

Хрущовки 1к - площа 32 м2.
Сталінки і брежнєвки - 35-37 м2
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:00

о миграции, зубожинни и заколоченных окнах
маст ту рид

https://www.facebook.com/permalink.php? ... 6588527114
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:32

Определены лучшие проекты смарт-квартир в Киеве

https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... e=facebook
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:43

  kingkongovets написав:Определены лучшие проекты смарт-квартир в Киеве

https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... e=facebook

"Хрущовські" квартири - то справжні палаци,у порівнянні з смарт-гівном.

"Анна и ее парень в течение пяти лет вместе собирали на квартиру, но на классическую однокомнатную все равно не хватило, и пришлось покупать "смарт". Жилье площадью 18 кв. м. В квартире все находится в одном помещении – кухня, спальня и даже кабинет. Эйфория от покупки жилья прошла уже через неделю.

"Отсутствует звукоизоляция. То есть если вечеринка справа или слева – у нас все слышно. И дети, и плачи, и крики ночью, и музыка", – рассказывает Анна.


Сейчас парень Анны в командировке. Девушка говорит, что только сейчас у нее появилось свободное пространство.

"Если он хочет спать, а я хочу попить чая или кофе, или мне нужно задержаться поработать до 2-3 часов ночи, а ему нужно утром вставать – то это трудности", – говорит Анна.

Еще один минус – лишь один встроенный шкаф, из которого выпадают вещи. А холодильник поставить можно только мини, поэтому готовить еду на несколько дней невозможно.

"Диван у нас раскладывается, можно вместиться, но тогда кабинет отсутствует", – говорит девушка.

Но есть еще один нюанс, о котором большинство покупателей "смарт-квартир" не знает, предупреждает эксперт по недвижимости.

"В Киеве под смарт квартиры переоборудованы бывшие хозяйственные и складские помещения. Это нежилые помещения, потому коммунальные платежи будут выше чем в жилом секторе", – рассказывает эксперт по недвижимости Елена Малинкова.

Это может быть вдвое больше, чем сумма коммунальных платежей за жилое помещение. И главное: такая квартира будет находится в собственности жильца, но зарегистрироваться там будет невозможно.

Напомним, в 2017 году в Украине построено и сдано в эксплуатацию рекордное количество квартир – 126 610. Такого количества жилья в Украине не строилось с 1990-х годов. А вот средняя площадь квартир с каждым годом сокращается"

https://www.segodnya.ua/economics/realt ... 44225.html
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 11 січ, 2019 14:14, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

18 квадратов - это меньше маленького гостиничного номера, в котором ты останавливаешься на 2-3 дня и то - тесно. Как можно покупать квартиру площадью 18 квадратов за, в общем-то, не такие уж маленькие деньги - я не понимаю.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:51

  kingkongovets написав:Определены лучшие проекты смарт-квартир в Киеве

https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... e=facebook

Это ярко продемонстрировали работы украинских дизайнеров и архитекторов, которые подали свои проекты в номинации «Интерьер смарт-квартиры в современном стиле (30–40 кв. м)»

1 место заняла Яна Осипенко из столичной студии Sobo Studio.
Площадь: 50,2 кв. м
3 место заняли авторы проекта Игорь Мартин и Ольга Новикова из столичной студии MARTIN architects
Площадь: 60 кв. м

Все что надо знать о хороших "смарт-квартирах".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:08

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:Определены лучшие проекты смарт-квартир в Киеве

https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... e=facebook

Это ярко продемонстрировали работы украинских дизайнеров и архитекторов, которые подали свои проекты в номинации «Интерьер смарт-квартиры в современном стиле (30–40 кв. м)»

1 место заняла Яна Осипенко из столичной студии Sobo Studio.
Площадь: 50,2 кв. м
3 место заняли авторы проекта Игорь Мартин и Ольга Новикова из столичной студии MARTIN architects
Площадь: 60 кв. м

Все что надо знать о хороших "смарт-квартирах".

Журнашлюшки. Что с них взять. Две из трех в номинации 30-40 кв.м.
в номинации «Интерьер смарт-квартиры в современном стиле (30–40 кв. м
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:47

Первый Ну да, я это и имел в виду. Тяжело дизайнерам работать с объектами 18-20-30 квадратов. Возни не на много меньше чем с большой квартирой (если не больше), а доход... Не выставишь же прайс в 100 баксов за метр дизайн-проекта. Все те же 20-30... Не интересно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:53

  airmax78 написав:Первый Ну да, я это и имел в виду. Тяжело дизайнерам работать с объектами 18-20-30 квадратов. Возни не на много меньше чем с большой квартирой (если не больше), а доход... Не выставишь же прайс в 100 баксов за метр дизайн-проекта. Все те же 20-30... Не интересно.

Зараз Франт напише, що не їздили Ваші дизайнери електричною до ніжина, якщо відмовляються від проекту на 900 дол США.

Я про якість підготовки матеріалів і незаангажованості конкурсів. В номінації квартир 30-40 метрів перемогли квартири 50 і 60 метрів, що формально потрапити в номінацію не могли...
Журнашлюшки,як не крути.
Всім процвітання!
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