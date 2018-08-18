Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:33

Оно, конечно, не 100% в тему ветки...

Летом смотрел цены на квартиры в Харькове, потому что Vlad442 оттуда, а квартиру в Киеве брал. Думал-чего ему неймётся.

Трёшки летом в панельках 70-х годов, 64-65 метров, были по минимуму-32-36 тыс. долл.Сейчас 25-28 тыс. долл. Киеву бы такую динамику цен.

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