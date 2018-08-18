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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1304
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
47
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
274
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
202
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
245
Якість будівництва
16%
204
Всього голосів : 1304
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:17

Кому новые обои нужны ? :mrgreen:

Национальный банк проведет электронный биржевой аукцион по продаже неразрезанных листов банкнот.
"В связи с повышенным спросом на неразрезанные листы банкнот гривны и многочисленными заявками юрлиц и физлиц-предпринимателей по их приобретению НБУ проведет электронный биржевой аукцион по продаже неразрезанных листов банкнот номиналами 1 и 2, 5 и 10 грн", - говорится в сообщении.

https://finclub.net/news/nbu-vystavit-na-auktsion-rulony-grivny.html?fbclid=IwAR18UMZsMTpXkDHxdK47GoYWrSHDtzoOHnDHY5ztm8QXeGTRRteKGXIhgpw
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зрада чи перемога?
"НКРЭКУ пересмотрела тариф на электроэнергию для технических целей"
https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novo ... kih-tseley
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:28

  airmax78 написав:https://www.the-village.com.ua/village/service-shopping/apartments/276611-kvartyra-marc-wilkins-reytarska-kyivness
Продал пентхауз в Берлине, чтобы купить квартиру в Киеве

Только не показывайте Хомякоиду.


Недавно видел 55 метров в моем городке на 5 последнем этаже без ремонта, за 77 тыс.
Если бы уже постоянно работал, взял бы наверное. Не в центре, но для моего городка совсем не критично.
В Украину не хочу, даже на Рейтерскую.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:33

Оно, конечно, не 100% в тему ветки...
Летом смотрел цены на квартиры в Харькове, потому что Vlad442 оттуда, а квартиру в Киеве брал. Думал-чего ему неймётся.
Трёшки летом в панельках 70-х годов, 64-65 метров, были по минимуму-32-36 тыс. долл.Сейчас 25-28 тыс. долл. Киеву бы такую динамику цен.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:42

  airmax78 написав:Это, конечно, театр какого-то 6ля9ского абсурда: https://m.censor.net.ua/resonance/31058 ... grabeja_na
Отказываюсь понимать.

Вспомнилась одна фраза героя войны между УНР и большевистской московии:
«В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю"
(Головний отаман Повстанських військ Херсонщини, Запоріжжя і Таврії УНР (1918—1919 роки) Никифір Олександрович Григор'єв)
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 17:04

Хомякоид Срочно исправьте название улицы. Ее не в честь информационного агентства назвали. А то придет Конговец и будет вас кошмарить.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 17:33

  _Mykola_ написав:Зрада чи перемога?
"НКРЭКУ пересмотрела тариф на электроэнергию для технических целей"
https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novo ... kih-tseley


Зрадаперемога.

Они эту глупость приняли в перед самым новым годом, они реально накосячили, теперь они отменили свой косяк.

А вообще после выборов пойдут цены на эл.эн вверх
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 17:36

  Хомякоид написав:
  airmax78 написав:https://www.the-village.com.ua/village/service-shopping/apartments/276611-kvartyra-marc-wilkins-reytarska-kyivness
Продал пентхауз в Берлине, чтобы купить квартиру в Киеве

Только не показывайте Хомякоиду.


Недавно видел 55 метров в моем городке на 5 последнем этаже без ремонта, за 77 тыс.
Если бы уже постоянно работал, взял бы наверное. Не в центре, но для моего городка совсем не критично.
В Украину не хочу, даже на Рейтерскую.

а чё на этой ветке забыл, переел шЕколадных акционных канхвет? :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:03

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Киевлянам будут платить за поиск «героев парковки»

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА объявили конкурс на должности инспекторов по парковке.

Инспекторы должны будут выявлять нарушения правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств, фиксировать их, выяснять, кто нарушитель, а также выносить постановления по делам об административных правонарушениях за нарушение правил парковки. Кандидатам обещают официальное трудоустройство, зарплату от 10 тыс гривен, соцпакет и карьерный рост.

Как вам новость?)
https://www.facebook.com/34544945220353 ... 321278134/
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:07

  kingkongovets написав:Киевлянам будут платить за поиск «героев парковки»

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА объявили конкурс на должности инспекторов по парковке.

Инспекторы должны будут выявлять нарушения правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств, фиксировать их, выяснять, кто нарушитель, а также выносить постановления по делам об административных правонарушениях за нарушение правил парковки. Кандидатам обещают официальное трудоустройство, зарплату от 10 тыс гривен, соцпакет и карьерный рост.

Как вам новость?)
https://www.facebook.com/34544945220353 ... 321278134/

Как в совке стукачей воспитывают
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