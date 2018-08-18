Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Национальный банк проведет электронный биржевой аукцион по продаже неразрезанных листов банкнот. "В связи с повышенным спросом на неразрезанные листы банкнот гривны и многочисленными заявками юрлиц и физлиц-предпринимателей по их приобретению НБУ проведет электронный биржевой аукцион по продаже неразрезанных листов банкнот номиналами 1 и 2, 5 и 10 грн", - говорится в сообщении.
Продал пентхауз в Берлине, чтобы купить квартиру в Киеве
Только не показывайте Хомякоиду.
Недавно видел 55 метров в моем городке на 5 последнем этаже без ремонта, за 77 тыс. Если бы уже постоянно работал, взял бы наверное. Не в центре, но для моего городка совсем не критично. В Украину не хочу, даже на Рейтерскую.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Оно, конечно, не 100% в тему ветки... Летом смотрел цены на квартиры в Харькове, потому что Vlad442 оттуда, а квартиру в Киеве брал. Думал-чего ему неймётся. Трёшки летом в панельках 70-х годов, 64-65 метров, были по минимуму-32-36 тыс. долл.Сейчас 25-28 тыс. долл. Киеву бы такую динамику цен.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Вспомнилась одна фраза героя войны между УНР и большевистской московии: «В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю" (Головний отаман Повстанських військ Херсонщини, Запоріжжя і Таврії УНР (1918—1919 роки) Никифір Олександрович Григор'єв)
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Продал пентхауз в Берлине, чтобы купить квартиру в Киеве
Только не показывайте Хомякоиду.
Недавно видел 55 метров в моем городке на 5 последнем этаже без ремонта, за 77 тыс. Если бы уже постоянно работал, взял бы наверное. Не в центре, но для моего городка совсем не критично. В Украину не хочу, даже на Рейтерскую.
а чё на этой ветке забыл, переел шЕколадных акционных канхвет?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Киевлянам будут платить за поиск «героев парковки»
В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА объявили конкурс на должности инспекторов по парковке.
Инспекторы должны будут выявлять нарушения правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств, фиксировать их, выяснять, кто нарушитель, а также выносить постановления по делам об административных правонарушениях за нарушение правил парковки. Кандидатам обещают официальное трудоустройство, зарплату от 10 тыс гривен, соцпакет и карьерный рост.
kingkongovets написав:Киевлянам будут платить за поиск «героев парковки»
В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА объявили конкурс на должности инспекторов по парковке.
Инспекторы должны будут выявлять нарушения правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств, фиксировать их, выяснять, кто нарушитель, а также выносить постановления по делам об административных правонарушениях за нарушение правил парковки. Кандидатам обещают официальное трудоустройство, зарплату от 10 тыс гривен, соцпакет и карьерный рост.