Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:03





В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА объявили конкурс на должности инспекторов по парковке.



Инспекторы должны будут выявлять нарушения правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств, фиксировать их, выяснять, кто нарушитель, а также выносить постановления по делам об административных правонарушениях за нарушение правил парковки. Кандидатам обещают официальное трудоустройство, зарплату от 10 тыс гривен, соцпакет и карьерный рост.



Как вам новость?)

