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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3250325132523253

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1304
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
47
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
274
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
202
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
245
Якість будівництва
16%
204
Всього голосів : 1304
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:13

  airmax78 написав:18 квадратов - это меньше маленького гостиничного номера, в котором ты останавливаешься на 2-3 дня и то - тесно. Как можно покупать квартиру площадью 18 квадратов за, в общем-то, не такие уж маленькие деньги - я не понимаю.

За 22квм конурки в кт с ремонтом просят 2куе метр
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:17

  Kostia написав:
  kingkongovets написав:Киевлянам будут платить за поиск «героев парковки»

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА объявили конкурс на должности инспекторов по парковке.

Инспекторы должны будут выявлять нарушения правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств, фиксировать их, выяснять, кто нарушитель, а также выносить постановления по делам об административных правонарушениях за нарушение правил парковки. Кандидатам обещают официальное трудоустройство, зарплату от 10 тыс гривен, соцпакет и карьерный рост.

Как вам новость?)
https://www.facebook.com/34544945220353 ... 321278134/

Как в совке стукачей воспитывают


Тобто коли олень поклав болт на моє право нормально ходити по тротуарах, або коли олень заблокував лінію руху, то коли я/інспектор задокументує цей оленський вчинок для того щоб олень почав помічати що він не король на дорозі, він стає стукачем?

Чомусь я думаю, що термін "стукач" якраз придуманий в совку різним видом оленів, яким дуже заважали люди які не мовчали коли бачили дій цих самих оленів.

А Ви не олень парковки, часом?
farynator2008
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:20

  kingkongovets написав:Киевлянам будут платить за поиск «героев парковки»

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА объявили конкурс на должности инспекторов по парковке.

Инспекторы должны будут выявлять нарушения правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств, фиксировать их, выяснять, кто нарушитель, а также выносить постановления по делам об административных правонарушениях за нарушение правил парковки. Кандидатам обещают официальное трудоустройство, зарплату от 10 тыс гривен, соцпакет и карьерный рост.

Как вам новость?)
https://www.facebook.com/34544945220353 ... 321278134/


Вангую что доходы от штрафов не покроют даже расходы на содержание персонала.
Зато начальство обновит свой автопарк и улучшит жилищные условия.
В 2015-2016 гг на взятка были задеожаны 4 инспектора Благоустрия, вы думаете кто то получил срок ?
Сейчас за взятки никого не сажают. Прокуратура всех обилечивает и отпускает.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:20

  kingkongovets написав:Киевлянам будут платить за поиск «героев парковки»

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА объявили конкурс на должности инспекторов по парковке.

Инспекторы должны будут выявлять нарушения правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств, фиксировать их, выяснять, кто нарушитель, а также выносить постановления по делам об административных правонарушениях за нарушение правил парковки. Кандидатам обещают официальное трудоустройство, зарплату от 10 тыс гривен, соцпакет и карьерный рост.

Как вам новость?)
https://www.facebook.com/34544945220353 ... 321278134/


выделенная часть нравится, я бы даже забесплатно это делал, дайте только апликуху. идешь в магазин или куда еще, и только работай камерой и отправляй фотки. а полиция пусть разбирается.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:24

  farynator2008 написав:
  Kostia написав:
  kingkongovets написав:Киевлянам будут платить за поиск «героев парковки»

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА объявили конкурс на должности инспекторов по парковке.

Инспекторы должны будут выявлять нарушения правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств, фиксировать их, выяснять, кто нарушитель, а также выносить постановления по делам об административных правонарушениях за нарушение правил парковки. Кандидатам обещают официальное трудоустройство, зарплату от 10 тыс гривен, соцпакет и карьерный рост.

Как вам новость?)
https://www.facebook.com/34544945220353 ... 321278134/

Как в совке стукачей воспитывают


Тобто коли олень поклав болт на моє право нормально ходити по тротуарах, або коли олень заблокував лінію руху, то коли я/інспектор задокументує цей оленський вчинок для того щоб олень почав помічати що він не король на дорозі, він стає стукачем?

Чомусь я думаю, що термін "стукач" якраз придуманий в совку різним видом оленів, яким дуже заважали люди які не мовчали коли бачили дій цих самих оленів.

А Ви не олень парковки, часом?

Нет, а вы не стукач часом? Проблемы парковки должна решать преемница гаи
Kostia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:28

  change_pm написав:
  kingkongovets написав:Киевлянам будут платить за поиск «героев парковки»

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА объявили конкурс на должности инспекторов по парковке.

Инспекторы должны будут выявлять нарушения правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств, фиксировать их, выяснять, кто нарушитель, а также выносить постановления по делам об административных правонарушениях за нарушение правил парковки. Кандидатам обещают официальное трудоустройство, зарплату от 10 тыс гривен, соцпакет и карьерный рост.

Как вам новость?)
https://www.facebook.com/34544945220353 ... 321278134/


выделенная часть нравится, я бы даже забесплатно это делал, дайте только апликуху. идешь в магазин или куда еще, и только работай камерой и отправляй фотки. а полиция пусть разбирается.

Эта идея уже озвучивалась летом, но в сентябре из КГГА прозвучала бла-бла-бла... типа незаконно и все такое прочее.
Перед выборами решили достать тему с большим кол-вом лайков от пипла из пыльного ящика, в который сами ее благополучно и задвинули.
Но что-то мне подсказывает, что с этим пакращенням будет то же самое, что и с метро на Троещину.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:33

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Kostia написав:Нет, а вы не стукач часом? Проблемы парковки должна решать преемница гаи


а я сам вот хочу решать и всячески поддерживаю идею аппликухи, я о ней уже хз скока мечтаю, я и так часто делаю людям замечания, мне в ответ часто хамят, я нервничаю
и думаю вы бы мне слово «стукач» в лицо вряди ли сказали
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:35

  Kostia написав:
  farynator2008 написав:
  Kostia написав:
Тобто коли олень поклав болт на моє право нормально ходити по тротуарах, або коли олень заблокував лінію руху, то коли я/інспектор задокументує цей оленський вчинок для того щоб олень почав помічати що він не король на дорозі, він стає стукачем?

Чомусь я думаю, що термін "стукач" якраз придуманий в совку різним видом оленів, яким дуже заважали люди які не мовчали коли бачили дій цих самих оленів.

А Ви не олень парковки, часом?

Нет, а вы не стукач часом? Проблемы парковки должна решать преемница гаи


Дивлячись як трактувати цей кримінальний сленг. Що це для вас? Якщо хтось запаркується як олень - з радістю відправлю інфу поліції, якщо матиму можливість.

Так як поліції не хватає навіть на більш значущі події, то я тільки радий тому що (надіюсь) будуть працювати такого роду інспектори. Що є, до речі, нормальна практика в європах. Ми ж туди, так?
farynator2008
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:38

  kingkongovets написав:
Kostia написав:Нет, а вы не стукач часом? Проблемы парковки должна решать преемница гаи


а я сам вот хочу решать и всячески поддерживаю идею аппликухи, я о ней уже хз скока мечтаю, я и так часто делаю людям замечания, мне в ответ часто хамят, я нервничаю
и думаю вы бы мне слово «стукач» в лицо вряди ли сказали

Не знаю, также как и есть люди, которым вы бы замечание не сделали.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Kostia написав:
  kingkongovets написав:
Kostia написав:Нет, а вы не стукач часом? Проблемы парковки должна решать преемница гаи


а я сам вот хочу решать и всячески поддерживаю идею аппликухи, я о ней уже хз скока мечтаю, я и так часто делаю людям замечания, мне в ответ часто хамят, я нервничаю
и думаю вы бы мне слово «стукач» в лицо вряди ли сказали

Не знаю, также как и есть люди, которым вы бы замечание не сделали.


нет таких людей
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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