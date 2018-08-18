Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:18 квадратов - это меньше маленького гостиничного номера, в котором ты останавливаешься на 2-3 дня и то - тесно. Как можно покупать квартиру площадью 18 квадратов за, в общем-то, не такие уж маленькие деньги - я не понимаю.
kingkongovets написав:Киевлянам будут платить за поиск «героев парковки»
В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА объявили конкурс на должности инспекторов по парковке.
Инспекторы должны будут выявлять нарушения правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств, фиксировать их, выяснять, кто нарушитель, а также выносить постановления по делам об административных правонарушениях за нарушение правил парковки. Кандидатам обещают официальное трудоустройство, зарплату от 10 тыс гривен, соцпакет и карьерный рост.
Тобто коли олень поклав болт на моє право нормально ходити по тротуарах, або коли олень заблокував лінію руху, то коли я/інспектор задокументує цей оленський вчинок для того щоб олень почав помічати що він не король на дорозі, він стає стукачем?
Чомусь я думаю, що термін "стукач" якраз придуманий в совку різним видом оленів, яким дуже заважали люди які не мовчали коли бачили дій цих самих оленів.
kingkongovets написав:Киевлянам будут платить за поиск «героев парковки»
В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА объявили конкурс на должности инспекторов по парковке.
Инспекторы должны будут выявлять нарушения правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств, фиксировать их, выяснять, кто нарушитель, а также выносить постановления по делам об административных правонарушениях за нарушение правил парковки. Кандидатам обещают официальное трудоустройство, зарплату от 10 тыс гривен, соцпакет и карьерный рост.
Вангую что доходы от штрафов не покроют даже расходы на содержание персонала. Зато начальство обновит свой автопарк и улучшит жилищные условия. В 2015-2016 гг на взятка были задеожаны 4 инспектора Благоустрия, вы думаете кто то получил срок ? Сейчас за взятки никого не сажают. Прокуратура всех обилечивает и отпускает.
kingkongovets написав:Киевлянам будут платить за поиск «героев парковки»
В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА объявили конкурс на должности инспекторов по парковке.
Инспекторы должны будут выявлять нарушения правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств, фиксировать их, выяснять, кто нарушитель, а также выносить постановления по делам об административных правонарушениях за нарушение правил парковки. Кандидатам обещают официальное трудоустройство, зарплату от 10 тыс гривен, соцпакет и карьерный рост.
kingkongovets написав:Киевлянам будут платить за поиск «героев парковки»
В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА объявили конкурс на должности инспекторов по парковке.
Инспекторы должны будут выявлять нарушения правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств, фиксировать их, выяснять, кто нарушитель, а также выносить постановления по делам об административных правонарушениях за нарушение правил парковки. Кандидатам обещают официальное трудоустройство, зарплату от 10 тыс гривен, соцпакет и карьерный рост.
Тобто коли олень поклав болт на моє право нормально ходити по тротуарах, або коли олень заблокував лінію руху, то коли я/інспектор задокументує цей оленський вчинок для того щоб олень почав помічати що він не король на дорозі, він стає стукачем?
Чомусь я думаю, що термін "стукач" якраз придуманий в совку різним видом оленів, яким дуже заважали люди які не мовчали коли бачили дій цих самих оленів.
А Ви не олень парковки, часом?
Нет, а вы не стукач часом? Проблемы парковки должна решать преемница гаи
kingkongovets написав:Киевлянам будут платить за поиск «героев парковки»
В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА объявили конкурс на должности инспекторов по парковке.
Инспекторы должны будут выявлять нарушения правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств, фиксировать их, выяснять, кто нарушитель, а также выносить постановления по делам об административных правонарушениях за нарушение правил парковки. Кандидатам обещают официальное трудоустройство, зарплату от 10 тыс гривен, соцпакет и карьерный рост.
выделенная часть нравится, я бы даже забесплатно это делал, дайте только апликуху. идешь в магазин или куда еще, и только работай камерой и отправляй фотки. а полиция пусть разбирается.
Эта идея уже озвучивалась летом, но в сентябре из КГГА прозвучала бла-бла-бла... типа незаконно и все такое прочее. Перед выборами решили достать тему с большим кол-вом лайков от пипла из пыльного ящика, в который сами ее благополучно и задвинули. Но что-то мне подсказывает, что с этим пакращенням будет то же самое, что и с метро на Троещину.
Kostia написав:Нет, а вы не стукач часом? Проблемы парковки должна решать преемница гаи
а я сам вот хочу решать и всячески поддерживаю идею аппликухи, я о ней уже хз скока мечтаю, я и так часто делаю людям замечания, мне в ответ часто хамят, я нервничаю и думаю вы бы мне слово «стукач» в лицо вряди ли сказали
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Kostia написав: Тобто коли олень поклав болт на моє право нормально ходити по тротуарах, або коли олень заблокував лінію руху, то коли я/інспектор задокументує цей оленський вчинок для того щоб олень почав помічати що він не король на дорозі, він стає стукачем?
Чомусь я думаю, що термін "стукач" якраз придуманий в совку різним видом оленів, яким дуже заважали люди які не мовчали коли бачили дій цих самих оленів.
А Ви не олень парковки, часом?
Нет, а вы не стукач часом? Проблемы парковки должна решать преемница гаи
Дивлячись як трактувати цей кримінальний сленг. Що це для вас? Якщо хтось запаркується як олень - з радістю відправлю інфу поліції, якщо матиму можливість.
Так як поліції не хватає навіть на більш значущі події, то я тільки радий тому що (надіюсь) будуть працювати такого роду інспектори. Що є, до речі, нормальна практика в європах. Ми ж туди, так?
Kostia написав:Нет, а вы не стукач часом? Проблемы парковки должна решать преемница гаи
а я сам вот хочу решать и всячески поддерживаю идею аппликухи, я о ней уже хз скока мечтаю, я и так часто делаю людям замечания, мне в ответ часто хамят, я нервничаю и думаю вы бы мне слово «стукач» в лицо вряди ли сказали
Не знаю, также как и есть люди, которым вы бы замечание не сделали.
Kostia написав:Нет, а вы не стукач часом? Проблемы парковки должна решать преемница гаи
а я сам вот хочу решать и всячески поддерживаю идею аппликухи, я о ней уже хз скока мечтаю, я и так часто делаю людям замечания, мне в ответ часто хамят, я нервничаю и думаю вы бы мне слово «стукач» в лицо вряди ли сказали
Не знаю, также как и есть люди, которым вы бы замечание не сделали.
нет таких людей
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.